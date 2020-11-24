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每月有20天以上都會頭痛！他靠肉毒桿菌治療重返職場

健康醫療網／記者陳佳慧報導
圖片來源 ／健康醫療網
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一名38歲的英文老師，長期每個月平均幾乎有20天以上都會頭痛，服用止痛藥也不見好轉，不僅無法備課、教學，還時常因頭痛請假，差點沒了工作。後來，她被診斷為慢性偏頭痛，接受第一線口服預防用藥，但因為副作用太大，使她頭暈，體重上升，甚至記憶力變差而停藥，正當她對於偏頭痛治療心灰意冷時，今年2月開始健保有條件給付肉毒桿菌素治療慢性偏頭痛，經過半年治療後，偏頭痛的症狀明顯緩解，甚至有一整個月都沒有出現偏頭痛的症狀，大大改善生活品質，也順利重回職場任教。

台超過200萬人有偏頭痛！應正視偏頭痛為疾病

台灣頭痛學會理事、三軍總醫院神經科部楊富吉主任指出，台灣有超過200萬人有偏頭痛的困擾，以20至50歲的年輕女性居多，一般人誤以為偏頭痛只是症狀而不積極治療，事實上偏頭痛是需要治療的「疾病」，若患者每月有15天以上的頭痛症狀，且其中有8天以上符合偏頭痛的診斷，並持續3個月以上，則是慢性偏頭痛的患者。

偏頭痛痛不停 「54321」你符合幾項？

楊富吉主任說道，偏頭痛可用「54321」口訣作為診斷參考，曾有類似的頭痛症狀超過「5」次以上、頭痛不治療的話，至少會持續「4」小時以上至「3」天、具有至少「兩」項特徵 （包括中重度的頭痛、單側發作、搏動性疼痛、日常工作或活動會使頭痛加劇），及合併其中「一」項症狀（包括噁心或嘔吐，畏光及怕吵）等。患者可自行評估頭痛發生頻率，若發生頻率過高，如一週平均發作頭痛1天以上，或影響到日常工作或學業，應立即就診，切勿只靠自行服用止痛藥緩解症狀。

肉毒桿菌也能治偏頭痛？

楊富吉主任進一步說明，目前針對慢性偏頭痛，急性發作時的治療以止痛藥為主，雖然大部分患者皆在可控制症狀的範圍內，但也有部分患者會有止痛藥越吃越多，也沒辦法解決頭痛，而造成止痛藥物過度使用的問題。

此外，也有部分的患者使用第一線預防性用藥後，會產生頭暈，體重上升，噁心，記憶力下降等副作用，因而降低患者的治療順從性。每3個月施打一次，可有效減少慢性偏頭痛的發生，大幅改善患者生活品質。

頭痛應尋求頭痛醫師治療 可降低併發症風險

楊主任呼籲，偏頭痛是病，若發作頻率過高，影響到到日常工作或學業，一定要就醫並妥善治療。國內外已有臨床研究指出，高頻發作的偏頭痛，會增加焦慮、憂鬱、失眠、認知功能下降等併發症發生的風險，因此長期受偏頭痛所苦的患者，應即至神經內科就醫，並配合醫囑接受治療，才能戰勝偏頭痛！

【延伸閱讀】照顧好自己的健康　就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48185/

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