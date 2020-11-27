我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診近7000萬例 德州逾120萬例

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

免疫+標靶 第一線肝癌晚期治療

韋麗文
免疫加標靶療法可用於第一線肝癌晚期治療。 本報資料照片
免疫加標靶療法可用於第一線肝癌晚期治療。 本報資料照片

晚期肝癌病患出現治療新選擇，美國通過雙免疫藥物療法，成為晚期肝癌第二線治療的選擇；台灣衛福部食藥署也核准使用免疫加標靶藥物的組合療法，用於晚期肝癌第一線治療。

高雄醫學大學副校長暨台灣肝臟學術文教基金會副執行長余明隆指出，從2004年開始，肝癌死亡率逐步降低，但是仍在十大癌症中名列前茅，主要的原因在於肝癌被發現的期別太晚。

台灣長庚醫院肝臟科教授級主治醫師林錫銘指出，肝癌早期可以使用手術根除，但當病患察覺到疲勞、體重減輕、食欲不振、黃疸、腹部腫大等症狀，大多已進展至晚期，若是發生轉移，五年存活率也將降至約三成以下。

最近核准的免疫加標靶藥物組合，抗PD-L1免疫抑制劑加上抗腫瘤血管生成的標靶藥物，相較於傳統的標靶藥物，存活期延長，腫瘤縮小率、疾病控制率也顯著提升。

第一線晚期肝癌治療已有重大突破，但病患終究會疾病惡化，第一線治療惡化後病患仍應積極尋求第二線治療。目前二線治療中也有新的治療選擇，特別針對高胎兒蛋白（alpha-fetoprotein，AFP)≥400ng/ml的患者，可選擇新一代抗血管新生藥物。

此外，第二線治療也有合併療法，雙免疫療法對於曾經接受第一線標靶藥物效果不佳，或是無法耐受副作用的晚期肝癌患者，有三成的病患獲得緩解，為晚期肝癌病患帶來新希望。

馬偕血液腫瘤科主治醫師張明志指出，肝癌的警戒期很短，只要短短三個月，就會從小小的腫瘤侵犯到血管。

林錫銘指出，早期診斷肝癌仍是對抗肝癌最好的策略，針對男性、B肝帶原者、肝硬化、酒精性肝炎、曾治療痊癒的肝炎病患都是肝癌的高危險群，應該每三到六個月，進行超音波與胎兒蛋白檢查。

腫瘤 台灣 美國

上一則

室內游泳池暗藏危機？ 冬季游泳注意吸這個過量會傷肺

下一則

自傷連環爆 4解方緩解衝動

延伸閱讀

下肢麻木不一定是腰椎退化 小心脊椎腫瘤找上你

下肢麻木不一定是腰椎退化 小心脊椎腫瘤找上你
晚期肺癌標靶藥物接力 延長存活期

晚期肺癌標靶藥物接力 延長存活期
金牌綠葉「使徒行者3」港劇男星曾偉權 58歲癌逝

金牌綠葉「使徒行者3」港劇男星曾偉權 58歲癌逝
女工雙腳麻痺癱瘓 竟是胸椎脊髓長瘤

女工雙腳麻痺癱瘓 竟是胸椎脊髓長瘤

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

血壓忽高忽低容易導致腎病變 中醫輔助治療延緩腎衰竭

2020-11-21 01:00
圖片來源／健康醫療網

男童愛吃「這種魚」 拉肚子3天、連放屁都噴油

2020-11-21 02:00
圖片來源／健康醫療網

歌手陳昇罹口腔癌 醫師：注意6大症狀

2020-11-20 01:00
妙齡女全身無力以為感冒，再次就診才被懷疑是腦中風。報系資料照片

驚！全身無力以為小感冒 20餘歲女竟腦中風

2020-11-22 11:51
妙齡女全身無力以為感冒，再次就診才被懷疑是腦中風。本報資料照片

全身無力以為小感冒 20歲女竟腦中風

2020-11-21 05:04
醫師楊宗熹（右）指林姓病患（ 左）腰椎椎間盤突出，造成急性下肢麻痛。圖／中山附醫提供

「低頭」也是一種傷害！醫師：這3種姿勢易椎間盤突出

2020-11-20 21:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入

周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入