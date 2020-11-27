免疫+標靶 第一線肝癌晚期治療

免疫加標靶療法可用於第一線肝癌晚期治療。 本報資料照片

晚期肝癌病患出現治療新選擇，美國 通過雙免疫藥物療法，成為晚期肝癌第二線治療的選擇；台灣 衛福部食藥署也核准使用免疫加標靶藥物的組合療法，用於晚期肝癌第一線治療。

高雄醫學大學副校長暨台灣肝臟學術文教基金會副執行長余明隆指出，從2004年開始，肝癌死亡率逐步降低，但是仍在十大癌症中名列前茅，主要的原因在於肝癌被發現的期別太晚。

台灣長庚醫院肝臟科教授級主治醫師林錫銘指出，肝癌早期可以使用手術根除，但當病患察覺到疲勞、體重減輕、食欲不振、黃疸、腹部腫大等症狀，大多已進展至晚期，若是發生轉移，五年存活率也將降至約三成以下。

最近核准的免疫加標靶藥物組合，抗PD-L1免疫抑制劑加上抗腫瘤 血管生成的標靶藥物，相較於傳統的標靶藥物，存活期延長，腫瘤縮小率、疾病控制率也顯著提升。

第一線晚期肝癌治療已有重大突破，但病患終究會疾病惡化，第一線治療惡化後病患仍應積極尋求第二線治療。目前二線治療中也有新的治療選擇，特別針對高胎兒蛋白（alpha-fetoprotein，AFP)≥400ng/ml的患者，可選擇新一代抗血管新生藥物。

此外，第二線治療也有合併療法，雙免疫療法對於曾經接受第一線標靶藥物效果不佳，或是無法耐受副作用的晚期肝癌患者，有三成的病患獲得緩解，為晚期肝癌病患帶來新希望。

馬偕血液腫瘤科主治醫師張明志指出，肝癌的警戒期很短，只要短短三個月，就會從小小的腫瘤侵犯到血管。

林錫銘指出，早期診斷肝癌仍是對抗肝癌最好的策略，針對男性、B肝帶原者、肝硬化、酒精性肝炎、曾治療痊癒的肝炎病患都是肝癌的高危險群，應該每三到六個月，進行超音波與胎兒蛋白檢查。