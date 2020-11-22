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下肢麻木不一定是腰椎退化 小心脊椎腫瘤找上你

記者王駿杰／新竹報導
比較術前與術後之胸椎核磁共振，可確認腫瘤已被完全移除。圖／台大醫院新竹分院提供
比較術前與術後之胸椎核磁共振，可確認腫瘤已被完全移除。圖／台大醫院新竹分院提供

台灣新竹50歲陳姓婦人近半年來感覺下肢麻木，她曾接受復健及保守治療，但症狀並無緩解且無法長時間行走，到台大醫院新竹分院神經外科求診。經檢查發現，陳麻木的範圍與腰椎退化表現並不相同，下肢本體感覺與肌腱反射皆有異常，核磁共振檢查發現胸椎有腫瘤壓迫脊髓，造成麻木與難以行走的症狀。所幸經顯微脊椎腫瘤切除手術，陳恢復良好，麻木情形大幅改善，走路也正常許多。

台大新竹分院神經外科醫師何孟穎說明，脊椎有各式各樣的腫瘤可造成脊髓壓迫，進而導致四肢癱瘓、麻木等症狀，陳婦的胸椎腦膜瘤屬於硬腦膜內脊髓外腫瘤的類別，該類別常見的還有許旺細胞瘤，一樣會造成脊髓或神經根壓迫，兩者大部分都是良性腫瘤，只是病理機轉不同。

何孟穎表示，脊椎腦膜瘤九成為良性腫瘤，八成發生於50至60歲的女性，又以胸椎最常見。大部分病患都是偶發之單一腫瘤，少部分病人會有多發性腫瘤，而這些病人通常為第二型神經纖維瘤患者或是有家族遺傳基因，一般病人不用過度擔心，只要手術後定期追蹤即可。

何孟穎說，造成下肢麻木的原因有很多，雖然大部分是腰椎退化造成，但其他可能性也不容忽略，假設病患症狀越演越烈，甚至無力且不良於行，還是建議到神經內科或神經外科門診，尋求更進一步的檢查與協助。

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