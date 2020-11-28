罹患大腸癌三期 不再做拚命三郎

聯安診所健康管理中心主任洪育忠。（圖：聯安診所提供）

以前當開業醫師時，我是永遠滿診的「拚命三郎」，病人從早看到晚，買了早餐到下午都沒吃是日常。38歲那年，一份「大腸癌三期」診斷報告，彷彿老天爺讓我抽取命運、機會卡，找回更滿意的生活，翻轉我對健康認知，用餘生讓更多人享受「每個年紀能達到的最好狀態」。

醫師忙碌 沒比一般人健康

十多年前，當時醫師絕大多數將重心放在治療疾病，多數醫師知道均衡飲食、調整作息的重要性，但大家還是從早忙到晚，「醫師沒有比一般人健康」，在確診前，我其實已發現自己糞便有出血現象，但我自行診斷應該是痔瘡。

38歲生日剛過，我去做健康檢查，結束後到診間聽報告，「你疑似有大腸癌」當時我什麼反應都沒有。我只回了一句「喔！大腸癌，檢查做完了，可以回去嗎？」回到家，才真正意識到發生什麼事。當下打電話給專攻大腸癌的醫學院同學詢問意見，掛掉電話後，想起自己上有父母下有妻小，「說不害怕是假的。」

心情最糟糕的階段是確診後一、兩天，因為不確定是早期還是末期，我隔天就到大醫院進一步檢查，「等待結果是最煎熬的，未知是最恐懼的。」直到確定是第三期，心中的一顆大石頭才緩緩放下。

一位腫瘤 科同學說，大腸癌第三期五年存活率有五成，對我來說無疑是一劑強心劑，再加上有貴人、老師親自上陣為我開刀切除癌細胞 ，大學同學擔任我的主治醫師、在藥廠的同學也幫我找到很好的藥物，我漸漸坦然接受，對康復抱有信心。

從肉食變均衡 花時間運動

今年是我抗癌第14年，在這段期間，我常告訴自己，生病不是犯罪，但要承認過去生活確實有做得不好的地方。那份「大腸癌三期」的診斷報告，讓我學到教訓，正視生活需要做出改變。我從肉食主義者變身均衡飲食主義，花更多時間運動，跟以前在診所的拚命三郎作息比起來，我更滿意現在的生活型態，行醫理念也因罹癌而改變。

以前在診間，我只要求患者從有病進步到沒病，但我完成大腸癌療程，回到職場的第一件事是關掉診所，轉換跑道投身健檢領域。十多年過去，在臨床發現，一般民眾在35歲之後，多達四分之一至二分之一開始出現大腸瘜肉。「瘜肉不一定會變成癌症 ，卻是風險。」這是一場只能贏不能輸的賭注，建議民眾25歲後應開始預防健檢。

（口述／台灣聯安診所健康管理中心主任洪育忠）