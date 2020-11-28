單側鼻塞半年… 黑色素瘤吃穿顱骨

陳韻之醫師指出，影像檢查可看出患者左側鼻腔有六公分腫瘤。（圖：南投醫院提供）

台灣 吳姓婦人去年鼻塞達半年，原以為是感冒或過敏 ，後因伴隨流鼻血和臉部麻痛，同年底赴南投醫院求診發現罹患「鼻腔黑色素瘤」，且已破壞顏面骨頭與顱骨，無法手術而危及生命，幸經化療及醫護團隊照料才保住一命，持續治療中。

南投醫院指出，該名患者年約五旬，去年中旬就出現單側鼻塞症狀，但她以為是一般過敏或感冒，起初沒放在心上，未料半年多來，不僅病況沒改善，還流鼻血、臉部麻痛，去年底在家人陪同下就醫，才發現罹患罕見的「鼻腔黑色素瘤」。

更糟糕的是，吳婦的左側鼻腔不僅已被六公分大的黑色素腫瘤 占據，腫瘤甚至已蔓延到左眼窩、左鼻腔、左上頜竇，造成顏面骨頭與顱骨破壞，病徵已到癌症第四期，不僅已經到了無法手術的地步，還可能危及生命，因此緊急評估治療。

院方表示，因已無法透過手術清除腫瘤，放射腫瘤科醫師團隊評估後建議，先以化學治療合併放射線治療，改以免疫療法搭配放射線繼續治療，透過電腦斷層追蹤，發現腫瘤逐漸縮小，最後甚至完全消失，但仍須固定回診追蹤病情持續治療。

該院放射腫瘤科醫師陳韻之說，鼻腔黑色素瘤為惡性腫瘤，因最初症狀常有單側鼻塞、流鼻血或頭痛等表現，病患常誤以為是感冒，不以為意，等到察覺不對勁就醫時，腫瘤通常已經很大，甚至侵蝕頭顱骨，影響到腦部，也增加治療困難性。

陳韻之也提到，鼻腔黑色素瘤病程快速，相當危險，當它長至一定大小就無法手術治療，就算經妥適治療，五年存活率也恐小於25%，因此建議民眾別輕忽單側鼻塞、流鼻血症狀，若上述病況長期未改善，甚至有頭痛狀況，應盡快就醫接受診察。