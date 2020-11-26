1分鐘爬不到30階、伴隨咳痰喘 可能是肺阻塞高危險群

很多人罹患中重度肺阻塞卻不自知，簡單的爬樓梯就能自我檢測。(本報資料照片)

●肺阻塞急性惡化住院者出院一年死亡率高達22%，但肺阻塞「咳、痰、喘」與感冒太像而常被輕忽，很多人罹患中重度肺阻塞卻不自知，其實簡單的爬樓梯就能自我檢測 。

台灣 胸腔暨重症加護醫學會理事長林孟志表示，肺阻塞為不可逆的呼吸道阻塞疾病，但民眾對肺阻塞疾病認知仍嚴重不足，未及時就醫治療，造成肺阻塞死亡人數高居不下。

若民眾認為「咳、痰、喘」症狀太常見，羅東博愛醫院醫療副院長邱國欽建議，平時可透過生活周圍階梯進行肺功能簡易測試，如一分鐘爬不到30階、伴隨咳痰喘症狀就有可能是肺阻塞高危險群，建議盡早至胸腔內科，若是40歲以上的吸菸者，至少半年做1次肺功能檢查。

若爬不到30階就喘到無法繼續，就是肺阻塞高危險族群，建議至胸腔內科檢查；一分鐘爬30至50階，屬肺阻塞中度風險族群，若有吸菸史仍需多留意；若一分鐘內可爬超過50階，表示肺功能相當不錯，屬於低風險族群。

台灣國民健康署署長王英偉表示，「菸害」是導致肺阻塞重要危險因子，研究證實，吸菸者罹患肺阻塞的風險較非吸菸者高出6.3倍、而未吸菸的成年人每周暴露於二手菸的環境下超過10小時，更有1.42倍死亡風險，國健署將積極推動修法，減少菸品及新興菸品對健康危害。