每年新診斷1萬名以上！ 乳癌及早治療存活率高

圖片來源／健康醫療網

乳癌為台灣女性癌症 好發第一名，每年約1萬多名新診斷乳癌患者，近年來女性乳癌已有年輕化的趨勢，不過，由於乳癌篩檢的普及以及藥物治療的進步，使得早期乳癌且積極接受治療者，存活率相較於其他癌症高，因此，正視乳癌、早期治療才是有效對抗癌症的方法之一。

乳癌治療多元 量身打造個人化治療方式

高雄市立聯合醫院一般外科主任卓世川表示，隨著醫療持續發展，乳癌的治療也更加多元，像是化、放療、抗荷爾蒙治療、標靶治療等，以及乳房保留、乳房全切除手術等。目前在治療上講求個人化的治療，依照患者的病理期數、分子亞型、原發腫瘤 的部位以及組織型態、病患年紀及身體與經濟狀況考量使用不同的治療方式。

手術治療不可少 熱傷害破壞乳房組織不易復原

但手術仍是乳癌患者治療的主要方式，由於乳房是女性的性徵之一，因此大多患者在治療前會考量術後的美觀性與重建，或是復原狀況來選擇治療方式。卓世川主任指出，過往在乳房手術會以電燒刀切除癌腫瘤，將近攝氏200度至300度的高溫對於乳房的熱傷害大，也會使留下的組織受到破壞，術後復原與重建較為不易，且若因組織滲液過量無法短期拔除引流管，恐增感染風險或影響後續輔助化療的療程。

她術後復原只花半天？ 低溫 電漿刀助降低熱傷害與疼痛感

所幸，乳房手術有了新選擇，「低溫電漿刀」透過電漿震盪原理解離組織，以低溫(攝氏80度左右)震盪精準切割癌腫瘤、避免留下組織的熱傷害，因減少正常黏膜與組織的傷害，術後疼痛感會較低且復原較佳，也可以較快進入後續的輔助治療療程，因此適合怕痛的患者、年紀大者、或是手術前有做過化療、電療、組織再生力較差的患者，不過也提醒，低溫電漿刀僅適用於皮瓣脂肪等軟組織切割，不應使用在小的肢體或身體部位，如割包皮。此產品需經由醫生評估建議使用。

卓世川主任分享一名臨床上確診乳癌三期的女護理師，她在手術前先以化療縮小腫瘤，因為怕痛且擔心組織癒合力差，在醫師建議下選擇低溫電漿刀進行手術，術後半天內即可自理生活，完全不像剛手術完的病人，令她又驚又喜。

定期乳房檢查 及早治療提升治療效果

卓世川主任呼籲，面對乳癌不要害怕，目前國內乳癌治療有很大的進步，可以幫助患者提升存活率。門診中有許多摸到硬塊才來就診的病人，大多已非早期乳癌。最重要的是要多留意自身乳房的健康，定期接受乳房超音波、乳房攝影檢查，盡早發現早期乳癌，早期治療都可以大幅提升治療效果。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48166/

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