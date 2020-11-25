長期熬夜、工作幾「爆肝」 竹科工程師「耳中風」聽不見

年輕工程師耳朵中風突然聽不見，嚇得急忙到醫院檢查。示意圖，非新聞當事人。(記者巫鴻瑋／翻攝)

台灣 一名30歲男子在新竹科學園區擔任工程師多年，一早起床準備輪班，卻驚覺左耳耳鳴，且情況越發惡化，最後甚至完全聽不見；嚇得他馬上前往醫院檢查，才發現竟然是「耳中風 」。經過藥物治療才逐漸恢復七成聽力；耳鼻喉科醫師就表示，過勞的確可能造成突發性耳聾，發現異常一定要及早治療。

這名30歲的年輕男工程師長期熬夜，工作強度更可以用「爆肝」來形容，有時候還需要應酬喝酒，卻沒有正常規律運動，身體每況愈下；病發上午，工程師先是左耳出現劇烈耳鳴，像是耳朵被灌滿水，拿起手機 播放聲音簡單測試左右耳聽力，驚覺聲音一大一小，急忙到醫院耳鼻喉科就診。

台北榮總新竹分院耳鼻喉科醫師邱浩睿表示，這就是耳中風，準確應該稱為「突發性耳聾」；造成的原因有很多可能，臨床上大多是耳內病毒感染或耳蝸破裂導致，但耳內血管阻塞明顯好發於30歲到50歲男性。

耳內血管阻塞造成的耳聾，定義是三天內測試連續三個音頻，聽力掉超過30分貝以上，就能判斷是不是耳中風。

這名病患連續服用兩周口服類固醇治療，才讓左耳聽力恢復到七成，後續則採用高壓氧治療改善；邱浩睿醫師指出，除了口服藥物，也可透過耳內注射或靜脈注射類固醇，輔以血管擴張劑治療。如果類固醇藥物效果不理想，則可採取高壓氧治療，但超過半年聽力都無法恢復的話，就會建議患者配戴助聽器。