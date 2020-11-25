我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

痠痛、發冷、頭疼…專家： 疫苗副作用 CDC應示警

川普特赦火雞曾調侃「拒承認敗選」一語成讖

床戰頻「見血」 44歲婦查出罹子宮頸癌

黃寅
亞洲大學附屬醫院婦女醫學中心副院長洪耀欽指出，30歲以上女性若出現陰道不正常出血症狀，應立即就醫檢查。(圖：亞洲大學附屬醫院提供)
亞洲大學附屬醫院婦女醫學中心副院長洪耀欽指出，30歲以上女性若出現陰道不正常出血症狀，應立即就醫檢查。(圖：亞洲大學附屬醫院提供)

台灣一名44歲婦人3年前子宮頸抹片檢查發現子宮頸發炎症狀，近半年每當夫妻「嘿咻」後，總會有陰道出血症狀，兩人休戰三個月，但婦人仍陸續出現不正常出血情形。切片檢查，才確診為子宮頸鱗狀上皮癌第一期下，經透過「新輔助化療」併手術治療後，腫瘤幾乎消失，也恢復正常性生活。

亞洲大學附屬醫院婦女醫學中心副院長洪耀欽指出，患者為子宮頸癌第一期下，腫瘤大小約五公分。患者選擇先接受「新輔助化學治療」(手術前化學治療)三次後，再接受手術治療。包括根除性子宮全切除、兩側卵巢輸卵管切除、兩側骨盆腔淋巴腺摘除，和恥骨上膀胱造廔手術等。

幸運的是，患者透過術前化療，手術過程發現腫瘤幾乎消失，且沒有造成骨盆腔淋巴腺轉移，因此術後不需再追加骨盆腔放射線治療，目前狀況相當良好。

他說，傳統治療子宮頸癌第一期下、腫瘤超過四公分，一般會採取直接根除性子宮全切除及骨盆腔淋巴腺摘除手術治療，但手術後患者常因腫瘤過大，合併深層基質組織侵犯，或合併有骨盆腔淋巴腺轉移等情形，需要進一步接受骨盆腔放射線治療。如此一來，手術加上放療，常使患者產生骨盆腔淋巴水腫、下肢水腫，或泌尿道、腸道、生殖道廔管產生。

因此，患者採取先接受新輔助化學治療，之後再進行根除手術，效果亦相當良好。除了上述兩種方式，洪耀欽提出目前國際上的共識，也針對此類病患採取同步骨盆腔放射線治療加上化學治療，亦可達到很好的治療效果，使病患免於手術之擔憂。

腫瘤 台灣

上一則

吃好油比不吃油重要 營養師教你怎麼選

下一則

血便不一定是痔瘡 當心罹患「大腸癌」

延伸閱讀

陳世智泌尿科建議50歲以上男性每年攝護腺及PSA檢查

陳世智泌尿科建議50歲以上男性每年攝護腺及PSA檢查
一次拔20顆牙 女昏迷不治 家屬疑遭感染提告

一次拔20顆牙 女昏迷不治 家屬疑遭感染提告
一次拔20顆牙 台34歲女昏迷不治

一次拔20顆牙 台34歲女昏迷不治
提抱重物背痛…竟是疝氣在作怪

提抱重物背痛…竟是疝氣在作怪

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

血壓忽高忽低容易導致腎病變 中醫輔助治療延緩腎衰竭

2020-11-21 01:00
圖片來源／健康醫療網

男童愛吃「這種魚」 拉肚子3天、連放屁都噴油

2020-11-21 02:00
圖片來源／健康醫療網

歌手陳昇罹口腔癌 醫師：注意6大症狀

2020-11-20 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

秋天傷肺易口乾、乾咳？中醫傳授必做潤肺3件事

2020-11-16 01:00
妙齡女全身無力以為感冒，再次就診才被懷疑是腦中風。報系資料照片

驚！全身無力以為小感冒 20餘歲女竟腦中風

2020-11-22 11:51
妙齡女全身無力以為感冒，再次就診才被懷疑是腦中風。本報資料照片

全身無力以為小感冒 20歲女竟腦中風

2020-11-21 05:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘
她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來

她最像妙麗！英高中生激似艾瑪華森 粉絲驚呼分不出來
民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游

民宅變魚塭！洪水退去後 他驚見數千隻魚在家裡游
他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情
疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點

疫苗連傳捷報全球何時達群體免疫？專家曝最快時間點