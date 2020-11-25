床戰頻「見血」 44歲婦查出罹子宮頸癌

亞洲大學附屬醫院婦女醫學中心副院長洪耀欽指出，30歲以上女性若出現陰道不正常出血症狀，應立即就醫檢查。(圖：亞洲大學附屬醫院提供)

台灣 一名44歲婦人3年前子宮頸抹片檢查發現子宮頸發炎症狀，近半年每當夫妻「嘿咻」後，總會有陰道出血症狀，兩人休戰三個月，但婦人仍陸續出現不正常出血情形。切片檢查，才確診為子宮頸鱗狀上皮癌第一期下，經透過「新輔助化療」併手術治療後，腫瘤 幾乎消失，也恢復正常性生活。

亞洲大學附屬醫院婦女醫學中心副院長洪耀欽指出，患者為子宮頸癌第一期下，腫瘤大小約五公分。患者選擇先接受「新輔助化學治療」(手術前化學治療)三次後，再接受手術治療。包括根除性子宮全切除、兩側卵巢輸卵管切除、兩側骨盆腔淋巴腺摘除，和恥骨上膀胱造廔手術等。

幸運的是，患者透過術前化療，手術過程發現腫瘤幾乎消失，且沒有造成骨盆腔淋巴腺轉移，因此術後不需再追加骨盆腔放射線治療，目前狀況相當良好。

他說，傳統治療子宮頸癌第一期下、腫瘤超過四公分，一般會採取直接根除性子宮全切除及骨盆腔淋巴腺摘除手術治療，但手術後患者常因腫瘤過大，合併深層基質組織侵犯，或合併有骨盆腔淋巴腺轉移等情形，需要進一步接受骨盆腔放射線治療。如此一來，手術加上放療，常使患者產生骨盆腔淋巴水腫、下肢水腫，或泌尿道、腸道、生殖道廔管產生。

因此，患者採取先接受新輔助化學治療，之後再進行根除手術，效果亦相當良好。除了上述兩種方式，洪耀欽提出目前國際上的共識，也針對此類病患採取同步骨盆腔放射線治療加上化學治療，亦可達到很好的治療效果，使病患免於手術之擔憂。