醫師：早產有時難避免 孕婦別太自責

大部分早產都是不明原因，醫師強調媽媽不要太自責。（本報資料照片）

寶寶提早報到，通常媽媽最自責。不過專精於高危險妊娠及早產兒照護的醫師都強調，大部分早產都是不明原因，就學理來講，再怎麼小心都還是有一定比例的早產會發生，媽媽不要太過自責。

台灣 林口長庚醫院兒童內科部副部長朱世明表示，就算再積極安胎，在完善的產前教育 ，還是有一部分的產婦不可避免會早產。

早產兒基金會董事長陳治平表示，足月的定義是37周，但如果在35到36周有早產的跡象，就算安胎也不會安太久。雖然醫療照護品質很高，這個周數出生的寶寶也可以活得很好，只是還是可能有些呼吸還不順暢的問題，需要住院幾天，這對於媽媽來說是心理負擔，也會耗用醫療資源。畢竟對胎兒來說，在媽媽體內多待一天，勝過在體外待好幾天，所以一般還是會希望安胎到37周再生。

早產有時難以避免，陳治平表示，安胎藥的使用目的不是一定要把寶寶安到多大，重要的是延長至少48小時，爭取時間使用一些藥物，例如幫助胎兒肺泡成熟。

陳治平表示，多胞胎、內科疾病、營養不良、體重過重、高齡等，都是隨著時代變遷、晚婚晚育之下，較容易出現的早產風險因子，所以媽媽先把自己照顧好最重要。然而，大多數早產是找不出原因或同時有多重原因，媽媽也不要過於苛責自己。

陳治平提醒，早產的預警徵兆很多，如果懷孕過程感覺到子宮收縮頻率明顯增加、類似於白帶分泌物的明顯增加，或是忽然腰痠、下腹出現類似生理痛，如果稍微休息卻沒有改善，都建議要趕緊就醫檢查。