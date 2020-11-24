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怕染疫太緊張 老婦恐慌症上身

單家祁／台北國泰醫院精神科主治醫師

全球新冠肺炎疫情仍持續發燒，近十個月流動在空氣中的氛圍都相當緊張，但精神科持續守護著不安的心靈，期盼幫助每一個患者的身與心取得平衡。

在疫情警報拉得最緊的3、4月間，醫院大廳、迴廊都空蕩蕩，個案走進診間多半形色匆匆、長話短說，他們大都因狀態不佳，不得不「深入虎穴」。

A同學受強迫症所苦，本來規則服用血清素回收抑制劑類抗憂鬱藥物，症狀也還頗穩定，但疫情當頭，花在洗手、清潔、防護的時間和心力，讓他吃足了苦頭，所幸A同學如期回到門診報告情況，與醫師討論並調整藥物，才獲得改善。

60多歲的C女士則是少見的初診個案，她平日很忙，還得接送孫女，在公共運輸匆忙來去間，很擔心自己會不會帶了病毒傳給孫女，一次在捷運站內就突然喘不過氣來，伴隨心悸、發麻、感覺快吸不到氧氣而昏倒，送急診經檢查都沒問題，未料幾天後又發作一次，這次急診醫師在處置完畢後，建議她到精神科就診。經確診為「恐慌症」，需要靠抗憂鬱及抗焦慮藥物來治療。

E先生在8月回診，前一次5月份就診因為擔心「被無薪假」，搞得抑鬱煩躁，為此提高抗鬱藥劑量；最近訂單回流，工作雖繁忙，心裡卻篤定不少，情緒也就沒那麼低落了，但由於藥劑調高，出現腸胃的副作用，因此將他的藥物減回原先劑量。

2020年摻雜幾許不安和懸念，新冠肺炎疫情是否捲土重來？看來「防疫新生活」恐怕將是常態了。

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