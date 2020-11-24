我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1242萬例 紐約州破60萬

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

規畫家族旅遊 讓長輩生活有所期待

陳夢茹
臨床心理師建議，每年可規畫一至兩次家族旅遊，讓長輩對生活有所目標與期待。圖為弘道老人福利基金會讓長者體驗旅遊。（本報資料照片）
臨床心理師建議，每年可規畫一至兩次家族旅遊，讓長輩對生活有所目標與期待。圖為弘道老人福利基金會讓長者體驗旅遊。（本報資料照片）

現今邁入高齡化社會，孩子常在外工作、沒有很多時間可以陪伴家中長者，台灣衛生福利部桃園療養院臨床心理師鍾秀華指出，即便時間不夠也要關心家中長者的生理及心理狀況，她建議，每年可規畫一至兩次家族旅遊，讓長輩對生活有所目標與期待。

臨床心理師鍾秀華表示，從多年高齡服務經驗裡，發現許多長者展現無限的潛能，並沒有倚老賣老的傳統刻板印象，反而因願意多元學習，注重生活保健、持續地社會參與，使得長者逐漸開啟生命的第二春。

進入高齡社會後，如何能成功老化、樂活慢活？鍾秀華說，每個人都該注意生理、心理及社會這3個層面，更建議年輕世代，即便雖然不常回家也要關心家中長者。

鍾秀華點出，生理層面要注意均衡營養、固定時間運動、養成規律的生活習慣，另外也要注意環境安全、留意身體訊息，維持健康及身體機能運作，不僅如此，接觸適量陽光也相當重要。

心理層面方面，鍾秀華說，要認識負面情緒的身心訊號，例如疲累、身體病痛會帶動負面情緒，負面情緒會陷入鑽牛角尖，並惡化負向身心感受，建議可透過休閒活動、腹式呼吸、正念觀呼吸來放鬆筋骨、調節情緒。

鍾秀華表示，社會層面需多練習表達愛和關心的正向情感，學習接納和不批判的方式互動，多參與社會活動，以建立支持網絡、減少孤獨感，建議年輕世代要多陪伴家中長者，聚餐、聊天，規畫一至兩次家族旅遊，讓長輩對生活有所目標與期待。

台灣 療養院 福利

上一則

暈眩、單耳常耳鳴？當心是「耳聾」警訊

下一則

跌破眼鏡！日本網友票選「10大最有效減肥法」 第1名是它

延伸閱讀

台積電將調薪2成 恐掀骨牌效應 同業壓力大

台積電將調薪2成 恐掀骨牌效應 同業壓力大
Toyota Crown驚傳即將停產 2022改為SUV車型販售

Toyota Crown驚傳即將停產 2022改為SUV車型販售
「生理回饋」治療法 紓解壓力型焦慮 找回身心平衡

「生理回饋」治療法 紓解壓力型焦慮 找回身心平衡
老喊不舒服 卻找不到病？當心老年憂鬱症

老喊不舒服 卻找不到病？當心老年憂鬱症

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

秋天傷肺易口乾、乾咳？中醫傳授必做潤肺3件事

2020-11-16 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

血壓忽高忽低容易導致腎病變 中醫輔助治療延緩腎衰竭

2020-11-21 01:00
圖片來源／健康醫療網

男童愛吃「這種魚」 拉肚子3天、連放屁都噴油

2020-11-21 02:00
圖片來源／健康醫療網

歌手陳昇罹口腔癌 醫師：注意6大症狀

2020-11-20 01:00
妙齡女全身無力以為感冒，再次就診才被懷疑是腦中風。報系資料照片

驚！全身無力以為小感冒 20餘歲女竟腦中風

2020-11-22 11:51
妙齡女全身無力以為感冒，再次就診才被懷疑是腦中風。本報資料照片

全身無力以為小感冒 20歲女竟腦中風

2020-11-21 05:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人
泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后
香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監
卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高
未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」