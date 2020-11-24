邊聊邊療 失智照護玩創意

失智症照護相較於其他疾病不同，失智症患者前期時仍有活躍的行動力。圖為示意圖。（本報資料照片）

照護成本最燒錢的是哪個疾病？答案是失智 症。失智症帶來的挑戰，不僅在醫療支出，全世界的設計人士也相繼投入非藥物的輔療解決方案。

台灣 最大社會設計平台「5% Design Action」日前受邀於長智論壇分享經驗，屏東早餐店早晨賣完餐點，中午變身成長者共餐據點，下午還可提供營養衛教諮詢，旅行則可以結合動物輔療、照顧喘息等元素。

由桃園長庚醫院失智症中心主任徐文俊舉辦的長智論壇系列，最終場邀請5%創辦人楊振甫主講「邊聊邊療？談失智症的非藥物輔療創新設計」。

楊振甫指出，失智症照護相較於其他疾病不同，失智症患者前期時仍有活躍的行動力，照護人力與分工不同於中風臥床失能者，在服務設計必須找到平衡點，除了必須幫助到失智症者，還要兼顧第一線專業人員、機構、家屬等的照護需求。

他以紐約布魯克林區所遇到的醫療照護困難情境為例，發現台灣也有相通之處。他說，黑人族群因經濟弱勢不習慣到醫院就醫，導致資源難以進入。一位黑人醫師某次在理髮店聽見社區長者聊天，發現理髮師對長者的健康情況暸若指掌，因此訓練理髮師轉介個案，邊替長者剪髮邊關心長輩狀況，並適時協助引進社福資源，「邊聊邊療」，用設計提升照護力。

楊振甫指出，類似的創新設計在屏東地區試行，結合社區商家提供服務，例如早餐店賣完早餐，轉為提供長者共餐和營養諮詢服務；又如歐洲Uber推出醫療交通服務，把專業治療人員送到病患端，台灣不少醫療院所也嘗試跨域合作。

社會環境改變，楊振甫強調，科技有可以和不可以介入之處，照護設計應該保有人與人的互動，但當時間必須用在更寶貴的用途時，科技就提供取代性服務。

他分享新加坡在新冠肺炎疫情 期，一位奶奶入院治療時，迎接她的是機器人，螢幕傳出兒子為「媽媽」加油的身影，原來兒子正在防疫旅館隔離，無法親身到醫院陪伴，而科技正能解決這項因疫情帶來的難題。

5%設計平台近期與全台農漁會家政班合作，針對食物設計「食聊」，在食物包裝印製給照護人員參考的技巧，促進失智症長者進食，未來各據點可以同樣設計準則，結合當季在地食材、族群特色，逐漸發展出符合當地的照護模式。