乳癌「切除或化療」非唯一選項 名醫破除迷思

(取材自健康醫療網)

近幾年來，民眾健康意識抬頭，女性乳房攝影 篩檢率提高，促成乳癌晉升女性癌症 發生率第一的癌症，也因此提早發現了許多一、二期等早期乳癌患者，不過仍有約1至2成患者依然拖到晚期才確診。

定期乳攝可降4成乳癌死亡率 40至45歲民眾僅3成受檢>

早期乳癌已有標準化治療策略，且治癒率相當高，許多患者仍拖到晚期才接受治療，台灣桃園敏盛醫院副院長暨乳房外科江坤俊醫師分析，民眾對乳癌治療有許多迷思，例如乳癌治療一定要切除乳房，或害怕化療，認為化療副作用不堪負荷等。



寧死不化療！ CDK4/6抑制劑助她延續生活

江醫師分享，曾有一名56歲的患者，38歲時就得過乳癌，當初化療非常痛苦，治療完畢後就持續追蹤。「她認為這輩子都不會再復發了。」追蹤逾10年，這名患者在54歲時，發現乳房皮膚上長了許多小疹子，當時並不在意，但隱約覺得可能是乳癌復發，想起化療的不適，她選擇繼續逃避。

後來她因為呼吸困難，不得不到醫院回診，才確定是乳癌復發，有數十顆肺部轉移、肋膜積水及肝臟轉移。「如果要她再打一次化療，她寧可去死。」江醫師說，還好當時有另一個治療選項：荷爾蒙標靶藥物CDK4/6抑制劑。



口服治療、不掉髮「潰爛流湯」治療兩個月變淡

這位患者很注重外在，特別是頭髮，得知這項治療不會有脫髮副作用，且只需口服、不用住院治療，能在家跟平常一樣生活，只需每兩週回診抽血確認治療情形，才終於願意接受治療。

「兩個禮拜後她回來笑瞇瞇的，乳房皮膚上像釋迦一樣一顆顆的疹子範圍縮小了三分之一，原本潰爛流湯的疹子也已經乾掉了。」江醫師表示，患者在持續治療兩個月後，病灶逐漸變淡，氣喘狀況也有好轉，能自己微慢跑運動，頭髮沒掉，沒告訴別人也不會有人知道她原來癌症復發了。



江醫師解釋，無論正常細胞或癌細胞 要由一分裂為兩個的過程，需要經過完整的細胞生長週期。CDK4/6抑制劑的作用就是阻斷癌細胞的生長週期，進而讓癌細胞無法分裂生長來達成治療效果。



無惡化存活期延長逾2年 健保條件給付

這類藥物適合用於乳癌荷爾蒙陽性、Her2陰性的患者。江醫師指出，以往荷爾蒙治療大部分僅能撐一年，但CDK4/6抑制劑經研究發現，無惡化存活期可以長達2年多。

乳癌治療已經不是只能切除乳房，目前有許多方法能幫患者保留乳房或進行乳房重建。若是害怕化療副作用，不同的乳癌亞型也有對應的荷爾蒙藥物及標靶藥，像是CDK4/6抑制劑甚至能在符合條件的狀況下得到健保給付接受治療。



江醫師坦言，CDK4/6抑制劑主要的副作用還是白血球降低，偶爾少有部分患者可能有肝功能異常、心律不整等問題，不過口服的特性，免跑醫院就能接受治療，病人的藥物順從性相當高。



癌症的早期發現治療，一直都是不變的原則。江醫師呼籲廣大女性民眾，一定要定期接受篩檢，每個月都能進行乳房自我檢查，早期發現乳癌威脅。



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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48132/

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