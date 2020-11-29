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1張圖／紐約州單日確診逾6000人 陽性率接近4%

扁臉、黑眼圈、眼無神 過敏兒3特徵

羅玉芳
打噴嚏、流鼻水是常見的過敏症狀，圖為示意圖。（本報資料照片）
打噴嚏、流鼻水是常見的過敏症狀，圖為示意圖。（本報資料照片）

早晚打噴嚏、流鼻水是常見的鼻過敏症狀，容易診斷確診。但以鼻塞來表現的過敏或非過敏鼻炎，不可輕忽，可能是慢性腺樣體肥大過敏性鼻炎。

有過敏性鼻炎的小孩，從面部特徵可看到，比較無神的雙眼、黑眼圈、平坦的中臉、突出的門牙、乾燥脫皮的嘴唇、後縮的下巴及前傾的頭頸，還有明顯的呼吸聲、呼吸時很淺的胸廓擴張，但很多父母會輕忽，以為小孩只是比較文靜或憨厚。

由於鼻子慢性塞住，小孩大多會慢慢習慣這種狀態。檢查鼻竇X光片顯示，慢性鼻子發炎的孩子，多有鼻甲肥厚、紅腫，兩側扁桃腺肥大等症狀，其實他們整個上呼吸道腺體都是肥大的，才會經口腔呼吸。

為使口腔呼吸順利，鼻過敏兒的舌頭勢必下壓，會造成上顎的面積及體積減小、牙齒咬合不正、門牙突出、高拱形硬顎、下巴後縮等臉部特徵。也因為慢性鼻塞造成鼻竇發育阻礙而形成臉上蘋果肌的位置平坦。

鼻子是呼吸道免疫的第一道防線，但經口呼吸並不好，除了影響顏面的發育、頭頸的前傾，肺動脈的收縮血壓也比較高，一旦感冒，也增加併發鼻竇炎、中耳炎的風險。慢性鼻塞及經口呼吸對健康影響既深且廣。

對於鼻過敏治療，除了環境及生活型態調整，藥物有助肥大腺體的萎縮及控制後續的環境過敏反應，2至3個月後，孩子的鼻子健康通暢了，改回鼻腔呼吸的型態，臉上的發育就能明顯改善。（台北振興醫院兒童醫學部主治醫師）

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