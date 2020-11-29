過敏兒不會變笨 照顧者身心更需關注

吳小姐的小孩罹患異位性皮膚炎，手腳容易脫屑，起紅疹，讓她照顧起來壓力好大。（圖：吳小姐提供）

許多孩子一變天就打噴嚏、咳嗽或抓癢，注意力不易集中，有家長擔心會影響智力發展。台灣 高雄長庚兒童醫院為此花了3年研究，發現過敏 基本上不影響兒童智力，反倒是孩子過敏症狀愈多，父母或祖父母照顧的壓力更大，他們的身心負擔尤值得關注。

過敏兒會不會變得比較笨？不少家長普遍存在疑惑，高雄長庚兒童過敏免疫科及兒童心智科共同投入研究3年，找出解答。

高雄長庚兒童醫院兒童過敏免疫科醫師郭和昌說，過敏兒常因鼻子或皮膚過敏坐不住，動來動去，注意力不集中，被懷疑是「過動」甚或智力有問題。之後他與兒童過敏氣喘風濕科主任張鈴偲、兒童心智科醫師王亮人以191名1歲到14歲的兒童及他們的家長做為樣本，再分過敏組與非過敏組對照，經專業問卷研究過敏兒在神經發展功能與健康兒童有無差異，結果發現，對兒童智力並無影響，但對主要照顧者來說壓力很大。相關研究最近刊於「科學報導」國際期刊。

王亮人說，採樣的過敏兒中，過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎、蕁麻疹的比率分別是87.2%、74.3%、29.3%和8.3%，其中近20％的孩子同時有3種以上過敏疾病，「過敏症狀愈多，家長的壓力愈大」。

本身是護理師的吳小姐，家裡3個孩子是過敏兒，其中兩個兒子因皮膚常脫屑、紅疹，親朋好友看不下去，紛提供她偏方，更有人罵她當護理師還把孩子照顧成這樣？讓她很無言。

吳小姐的小孩罹患異位性皮膚炎，手腳容易脫屑，起紅疹，讓她照顧起來壓力很大。（圖：吳小姐提供）