感冒、鼻竇炎、過敏性鼻炎 傻傻分不清

圖片來源 ／健康醫療網

診間常有媽媽帶著小朋友來求診，｢流鼻涕好幾天，以為氣候變化大造成過敏 ，想說自己會好，沒想到發燒，還流出黃綠色的濃鼻涕，鼻孔有臭味｣。

鼻竇炎當作感冒、過敏性鼻炎 醫師點出差異

台灣樂生療養院耳鼻喉科欒智偉醫師說，很多民眾常將鼻竇炎當作感冒或過敏性鼻炎，造成症狀越來越嚴重，而延誤鼻竇炎的治療最佳時機。欒智偉醫師解釋，一般感冒主要是病毒攻擊上呼吸道(鼻、咽喉、鼻竇)的疾病，會有流鼻涕、鼻塞、咳嗽、喉嚨痛及輕微發燒等症狀，通常7到10天會緩解；但如果是流感 病毒則還有肌肉痛、頭痛及疲倦等症狀。有人因感冒，鼻竇持續遭細菌感染而演變為鼻竇炎。

至於過敏性鼻炎，是過敏原造成鼻腔的免疫反應，導致鼻黏膜發炎，主要特徵是鼻塞、流清鼻涕、打噴嚏、鼻子癢，病患常有眼睛搔癢及眼袋發黑，只要過敏原來襲，就會發作!而鼻竇炎則是鼻子發炎或腫脹導致鼻竇開口阻塞，這些鼻的分泌物會滯留於鼻竇而引起病毒、細菌甚至黴菌生長繁殖，形成鼻竇炎。

鼻竇炎與感冒及過敏性鼻炎最大的差異，是鼻竇炎有濃的鼻涕及鼻塞，部分病患有嗅覺異常、頭痛、臉頰悶脹疼痛感或鼻涕倒流而引起咳嗽。急性期如果配合抗生素與洗鼻器有效治療，2到4周內即可痊癒。如果症狀超過3個月以上，將演變為慢性鼻竇炎。

鼻竇炎的治療較複雜 有症狀應就醫

欒智偉指出，一般感冒以症狀治療為主，多休息並恢復自體免疫力即可。發生嚴重併發症的流感患者則應盡速就醫，醫師會評估給予抗病毒藥劑治療。而過敏性鼻炎的治療，主要是避免過敏原，輔以鼻類固醇噴劑和口服抗組織胺。

欒醫師表示，鼻竇炎的治療較複雜；一般沒有鼻息肉的病人會用鼻類固醇跟鼻腔沖洗為第一線治療並追縱1-3個月。若是已有鼻息肉變化、影像學上有黴菌感染的可能或是懷疑鼻腫瘤 ，這個時候醫師會建議以鼻內視鏡手術治療，目前的手術為功能性鼻內視鏡手術，通常把鼻竇原來的開口變大，讓鼻竇的分泌物可以容易清除也讓鼻腔沖洗的效果更佳。若是有懷疑鼻竇鼻腔腫瘤時，還需要輔以核磁共振來進一步評估。

欒智偉醫師建議，鼻炎表現多樣化，患者可能有過敏性鼻炎、又合併感冒或鼻竇炎，民眾一定要即時就醫，經專業醫師的詳細病史詢問及檢查，才能精確診斷並對症下藥。但是預防勝於治療，維持身體免疫力才最重要關鍵。

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資料來源：健康醫療網

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