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1天盯平板6小時 5歲女童罕見罹患眼結石

王昭月
5歲女童被檢查出眼結石，醫師洪啟庭驚呼，第一次看到這麼小的眼結石病患。（記者王昭月／翻攝）
5歲女童被檢查出眼結石，醫師洪啟庭驚呼，第一次看到這麼小的眼結石病患。（記者王昭月／翻攝）

一名5歲女童最近常揉眼睛，就醫發現她不僅有假性近視、雙眼乾澀且還有眼結石；醫師表示，第一次看到這麼小的眼結石患者。

據了解，女童愛看卡通，一天平均盯著平板看6小時以上。台灣輔英科技大學附屬醫院眼科醫師洪啟庭表示，女童父親稱女童最近常揉眼睛，一度懷疑是過敏。檢查後發現，女童已有50度的假性近視，再做淚液試驗發現她眼睛乾澀，最後翻開眼皮檢查，發現下眼瞼均有一片黃白色沉積物，研判是眼結石。

女童左眼下眼瞼發現眼結石。（圖：洪啟庭醫師提供）
女童左眼下眼瞼發現眼結石。（圖：洪啟庭醫師提供）

洪啟庭表示，眼結石通常是因為眼睛長期受到刺激或結膜慢性過敏性發炎，結膜上皮細胞組織增生或是結膜腺體加速分泌所致。部分研究發現，常玩手機會減少眨眼次數，減少淚液分泌，造成乾眼症，因此乾眼症病人眼瞼，常會發現眼結石。

「眼結石發生率很高」洪啟庭說，眼結石會在眼睛裡不斷磨擦，導致眼角膜破皮、潰瘍，嚴重的話可能喪失視力；成年人長眼結石容易誘發發炎反應，若眼睛乾澀到眼角膜缺損嚴重，就該挑掉結石。但考慮全身麻醉的風險，建議女童先點眼藥水減緩症狀，再追蹤觀察。

洪啟庭提醒，乾眼症病患因為眼睛缺泛淚水滋潤保護，無法把沉積在眼睛的異物沖走，就容易產生結石。

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