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新一代人工腎臟 減輕洗腎之苦

蔡怡真
腎友黃小姐。（記者余承翰／拍攝）
腎友黃小姐。（記者余承翰／拍攝）

洗腎人生一定是黑白的嗎？那可不一定。黃小姐是個洗腎患者，去年5月開始洗腎時，常會因低血壓產生呼吸困難、磷過高造成皮膚搔癢，最讓她困擾的是「穿透性皮膚炎」嚴重影響她的生活，皮膚又癢又難受，6個月前她換了新一代人工腎臟後，加強大中分子的過濾，皮膚搔癢情形及膚色都有改善。

被主治醫師、台北安禾聯合診所院長吳宏基稱讚是模範病人的黃小姐，並沒有因洗腎而心情沮喪，很樂觀進取，即使每周洗腎三天，工作表現還是一樣亮眼，從事金融服務業的她，業績都是第一名。黃小姐笑笑地說，「公司的人都知道我洗腎，也知道我很認真，由於工作比較彈性，隔兩天到洗腎室報到沒有多大問題。」

原以為黃小姐是個慢性腎衰竭患者，其實她去年才「突然」被告知自己罹患遺傳性多囊腎，長年下來導致腎臟功能逐漸喪失，「我20多歲時知道自己腎臟不好，醫師並未告知確切原因，只叫我每6個月檢查一次，但每次檢查都正常，我就改為每年健康檢查，一切正常後，就停止健檢了，哪知去年就發生問題了…。」

黃小姐從台灣美國留學，才一個月就出問題，「當時反覆發燒一周，在美國看急診後，才知道腎功能已到了要洗腎的狀況，非得住院不可。」驚慌不已的黃小姐在出院後，立刻中止課業返台。

除了突然開啟洗腎人生，黃小姐沒想到腎病變也讓她的皮膚異常難受，「我一直以為是異位性皮膚炎、濕疹，搽搽抺抺時好時壞，晚上會癢到睡不著。」不只如此，黃小姐開始洗腎時，連走一層樓的樓梯都喘得不舒服、食欲也不好。吳宏基指出，這些症狀是一般洗腎患者常遇到的併發症，主要還是因為毒素洗得不夠乾淨，導致磷累積在體內而有偏高現象。

洗腎的每次治療時間與毒素殘留的比例成正比，但患者大都無法躺在床上太久，4至5小時已是極限。吳宏基認為，人工腎臟這幾年有大幅進步，大中分子毒素比較可以被清除乾淨，這從患者的症狀就能看出，以皮膚搔癢為例，以前約有3至4成的患者有搔癢的問題，現在大概降為1至2成。

由於血液中的大中分子毒素會抑制造血功能，吳宏基進一步指出，新一代的人工腎臟在國際間也開始進行研究，是否能幫助造血功能，減少貧血情形。

其實，正常人大概無法體會什麼是「洗乾淨」，吳宏基形容，有些患者會說就像洗澡完，身體負擔變少，心情變好，吃得下、睡得著。而以台灣洗腎的品質，只要患者配合醫師的指示，洗腎人生達20至30年的大有人在，有機會由黑白人生轉為彩色人生。

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