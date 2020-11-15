我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

全美封城抗疫？白登陷兩難…就怕加劇民意分裂

早期乳癌5年存活率超9成 醫師揭存活關鍵

健康醫療網／記者林怡亭報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

乳癌多好發於45至64歲之間，台灣奇美醫學中心血液腫瘤科主治醫師陳威宇指出，目前可透過局部與全身性進行治療，其中局部治療氛圍外科手術和放射線治療，全身性治療則有化學治療、荷爾蒙治療及標靶療法。

荷爾蒙治療乳癌 低副作用且高療效

乳癌致病因素與女性賀爾蒙有關，其中約三分之二女性乳癌病人的癌細胞呈現雌激素接受體陽性，治療上，可藉由荷爾蒙治療幫助阻斷雌激素對癌細胞的刺激，抑制癌細胞生長。陳威宇醫師解釋，乳癌患者進行手術切除後，八至九成病人須接受輔助性藥物治療，以預防癌細胞復發或轉移，其中輔助性藥物治療中的荷爾蒙治療，因屬於口服方式，不僅具便利性、低副作用及高療效，讓多數病患接受度較高。

停經針結合荷爾蒙藥物 治療乳癌療效加倍

根據2014年多項研究證實，若能以停經針(GnRH-a)結合口服荷爾蒙藥物，更能達到最佳療效，尤其乳癌病人的年齡則介於45至55歲，停經前的乳癌病人比例並不低，對於只適用於停經後病人的新型藥物，這時若能結合利用停經針讓卵巢停工，更能發揮療效。陳威宇醫師強調，現代人較晚婚，因此若能以荷爾蒙治療取代化療，更能保護生育力，且藉由停經針讓卵巢進入休眠狀態，對於必須接受化療的患者，也能用於保護卵巢。

早期發現早期治療 有助提高存活率

另外，針對賀爾蒙受體陽性且HER2陰性的晚期乳癌病人，第一線治療上則給予賀爾蒙治療加上CDK4/6抑制劑可延緩乳癌惡化的時間，藉由CDK4/6抑制劑，能幫助賀爾蒙受體陽性且HER2陰性晚期乳癌病人具有顯著的療效，且副作用低，去年也通過健保給付，可望造福更多病患。陳威宇醫師呼籲，若有相關症狀出現時，應盡快就醫檢查，早期乳癌的五年存活率已超過九成，因此應積極接受治療。

【延伸閱讀】

 肺阻塞一分鐘登階自我檢測肺功能　你是肺阻塞高危險族群嗎？

 打破類固醇迷思　長效類固醇助黃斑部不漏水

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48104/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48104/更多健康資訊

癌細胞 台灣 癌症

上一則

吃西藥冬令進補要注意！有些中西藥材相遇易嚴重後遺症

延伸閱讀

子宮內膜異位症 持續用藥擺脫經痛 保留「生機」

子宮內膜異位症 持續用藥擺脫經痛 保留「生機」
冬天到了 血壓控制「藥」注意3招

冬天到了 血壓控制「藥」注意3招
治療矯正並行 避免嵌甲症復發

治療矯正並行 避免嵌甲症復發
以為漲奶…哺乳發現胸部有硬塊 第二胎才知是乳癌

以為漲奶…哺乳發現胸部有硬塊 第二胎才知是乳癌

熱門新聞

參加傳統聯邦醫療保險的老年人，保費和自付額在新的一年均會上漲。(TNS)

帶你了解紅藍卡 善用長者福利

2020-11-10 09:12
奇異果。（圖╱Pixbay）

6優質水果 補充早餐營養

2020-11-09 02:00
胸腔病院藥師柯雅齡整理常見合併使用易出現嚴重後遺症的中西藥材。記者周宗禎／攝影

吃西藥冬令進補要注意！有些中西藥材相遇易嚴重後遺症

2020-11-14 07:58
圖片來源 ／健康醫療網

乾眼症成因千百種 注意「這個」最重要

2020-11-11 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

老年想要行動自如 防骨鬆骨折必做的三件事

2020-11-13 02:00
李姓婦人因脊椎退化造成雙腿痠麻，幸經微創手術治療，現在已經可以四處活碰亂跳。圖／羅東博愛醫院提供。

脊椎退化怕麻煩不敢言 7旬老婦從愛旅遊變「宅女」

2020-11-13 05:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法

巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法
川普律師承認部分「舞弊證據」是噱頭 把法官惹火了

川普律師承認部分「舞弊證據」是噱頭 把法官惹火了
確診破百萬 入境加州隔離14天

確診破百萬 入境加州隔離14天
數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普
紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀