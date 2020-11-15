早期乳癌5年存活率超9成 醫師揭存活關鍵

(取材自健康醫療網)

乳癌多好發於45至64歲之間，台灣 奇美醫學中心血液腫瘤科主治醫師陳威宇指出，目前可透過局部與全身性進行治療，其中局部治療氛圍外科手術和放射線治療，全身性治療則有化學治療、荷爾蒙治療及標靶療法。

荷爾蒙治療乳癌 低副作用且高療效

乳癌致病因素與女性賀爾蒙有關，其中約三分之二女性乳癌病人的癌細胞 呈現雌激素接受體陽性，治療上，可藉由荷爾蒙治療幫助阻斷雌激素對癌細胞的刺激，抑制癌細胞生長。陳威宇醫師解釋，乳癌患者進行手術切除後，八至九成病人須接受輔助性藥物治療，以預防癌細胞復發或轉移，其中輔助性藥物治療中的荷爾蒙治療，因屬於口服方式，不僅具便利性、低副作用及高療效，讓多數病患接受度較高。

停經針結合荷爾蒙藥物 治療乳癌療效加倍

根據2014年多項研究證實，若能以停經針(GnRH-a)結合口服荷爾蒙藥物，更能達到最佳療效，尤其乳癌病人的年齡則介於45至55歲，停經前的乳癌病人比例並不低，對於只適用於停經後病人的新型藥物，這時若能結合利用停經針讓卵巢停工，更能發揮療效。陳威宇醫師強調，現代人較晚婚，因此若能以荷爾蒙治療取代化療，更能保護生育力，且藉由停經針讓卵巢進入休眠狀態，對於必須接受化療的患者，也能用於保護卵巢。

早期發現早期治療 有助提高存活率

另外，針對賀爾蒙受體陽性且HER2陰性的晚期乳癌病人，第一線治療上則給予賀爾蒙治療加上CDK4/6抑制劑可延緩乳癌惡化的時間，藉由CDK4/6抑制劑，能幫助賀爾蒙受體陽性且HER2陰性晚期乳癌病人具有顯著的療效，且副作用低，去年也通過健保給付，可望造福更多病患。陳威宇醫師呼籲，若有相關症狀出現時，應盡快就醫檢查，早期乳癌的五年存活率已超過九成，因此應積極接受治療。

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資料來源：健康醫療網

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