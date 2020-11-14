子宮內膜異位症 持續用藥擺脫經痛 保留「生機」

(取材自健康醫療網)

子宮內膜異位症是生育年齡女性最常見的疾病之一，特別容易好發在25到35歲之間，即使接受開刀治療，每年還是會以10%的復發率逐年增加，5年高達50%。台灣亞洲大學附屬醫院婦產部微創內視科主任高惠芬醫師指出，子宮內膜異位症患者除了接受手術外，術後的藥物接續治療也非常重要，特別是新型口服黃體素的使用，除了能改善疼痛、避免復發，更能保留卵巢功能。

經痛苦不堪言 積極治療子宮內膜異位症讓她順利懷孕

今年30歲的艾珍（化名）原本在生理期期間就容易經痛，這一兩年甚至連非生理期間，下腹也會感到悶痛不舒服；以往吃止痛藥就可以緩解，後來止痛效果愈來愈差，讓她一直深受經痛困擾。婚期前三天，她急性腹痛就醫，檢查發現是卵巢巧克力囊腫（子宮內膜異位瘤）破裂，所幸經過緊急開刀治療，順利完成婚姻大事。艾珍術後搭配新型黃體素控制病情，且定期回診追蹤，近期因有懷孕計畫，跟醫師討論後，停藥三個月就順利自然懷孕。

經痛、性交痛為常見症狀 及早診斷治療提升生活品質

高惠芬醫師解釋，「子宮內膜異位症」顧名思義就是原本應該在子宮內的內膜組織，跑到子宮腔以外的地方。子宮內膜異位症最常出現在卵巢的位置，俗稱為巧克力囊腫，若出現在子宮肌肉 層就是子宮肌腺症；臨床上最常見症狀包括經痛、性交痛、骨盆腔疼痛、生理期間腹瀉、排便或解尿困難及不孕等。子宮內膜異位症的症狀和病灶大小不一定有直接關聯，及早診斷才能及早治療，並提升生活品質。

術後5年內復發率達50% 積極用藥降低復發率、保留生機

目前子宮內膜異位症的藥物治療包含止痛藥、避孕藥、黃體素、雄性激素及停經針等，如果病灶較大或懷疑是惡性腫瘤 則必須手術切除。高惠芬醫師表示，由於子宮內膜異位症與內生性雌激素有密切相關，所以即使接受手術治療，在更年期前復發比例還是非常高，每年會以10%的比例增加，術後五年復發率最高可到五成。

高惠芬醫師指出，新型口服黃體素能有效降低疼痛與病灶復發，且不具有雄性化的副作用，較不會增加體重，更重要的是可以長期安全使用。根據研究數據指出，術後服用新型口服黃體素，二年內復發率趨近於0%，五年內復發率僅有4%；可避免因病灶復發而需再次手術造成的卵巢功能破壞，對未來仍有生育計畫的女性是一大福音。

高惠芬醫師提醒，患者在手術後要依照個人化選擇）用藥可行性、副作用、藥費負擔等因素）接續追蹤治療延續手術治療成效，建議至少每三個月到半年定期回診追蹤，降低復發風險；女性若經痛時間愈來愈長且愈來愈痛，或是止痛藥使用的頻率增加，應盡快到婦產科門診檢查，及早診斷與治療，把握黃金治療期。



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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48079/

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