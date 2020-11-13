脊椎退化怕麻煩不敢言 7旬老婦從愛旅遊變「宅女」

李姓婦人因脊椎退化造成雙腿痠麻，幸經微創手術治療，現在已經可以四處活碰亂跳。圖／羅東博愛醫院提供。

台灣 宜蘭愛出遊的73歲李姓婦人，近期寧願躲在家裡當「宅女」不願出門，家人一度以為李婦患上憂鬱症，細問之下才知道李婦步行稍遠，雙腿就會出現痠麻感，擔心給家人添麻煩才不愛出門，所幸家屬安排李婦送醫後，經脊椎微創手術，痠麻感幾乎消失，現在已經可以出外活碰亂跳，不再當宅女。

收治李婦的羅東博愛醫院神經外科醫師劉恆維表示，李婦因脊椎退化，出現無法久走的間歇性跛行症狀，透過X光片與核磁造影，可發現李奶奶3至5節脊椎滑脫，且神經受到壓迫，因此只要走遠一點，雙腿就會痠麻，必須休息後才能再起身走動。

李婦除了擔心給家人添麻煩才不愛出門，另一方面也是憂心脊椎手術後會有癱瘓的後遺症，因此不願就醫。

對此，劉恆維說，早期脊椎手術要開大傷口，術後恢復慢，確實有較高癱瘓風險；但現在微創手術已可將傷口縮小至5公分內，以李婦來說，他利用微創手術進行神經減壓，置入支架、骨釘，手術破壞小，術後恢復快，癱瘓風險幾乎降至0%。

劉恆維說，宜蘭人口長者比例高，脊椎退化造成的疾病也較多，但骨刺、椎間盤突出等，都可以由微創手術完成治療；不過，並非脊椎疾病都要開刀，物理復健、藥物等方法都能緩解症狀，重要是若出現症狀，患者應經專業醫師評估、治療，避免讓病灶擴大、耽誤最好的治療時機。