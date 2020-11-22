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12種天然食物 有助降低膽固醇

王郁婷
鮪魚。 （本報資料照片）
鮪魚。 （本報資料照片）

香草辛香料

烹調時盡可能用香草或辛香料調味，能減少使用含飽和脂肪的調味品，並且大大提升風味。香草和香料還含有抗氧化劑，與蔬菜結合時，可改善膽固醇指數。羅勒、香菜、迷迭香、薄荷，薑和大蒜都是很棒的調味劑。

香草泥 （本報資料照片）
香草泥 （本報資料照片）

蘋果

科學家證實，每天一顆蘋果可讓你遠離心臟病。有證據顯示，常吃蘋果可降低總膽固醇，這歸功於蘋果皮中發現的酚類化合物，也就是抗氧化劑，可健全細胞功能和建立健康血液循環。選擇安全的蘋果，連皮一起吃更好。

蘋果。（本報資料照片）
蘋果。（本報資料照片）

開心果

研究發現，開心果與提高高密度膽固醇（HDL，好膽固醇）與降低低密度膽固醇（LDL，壞膽固醇）有關。由於堅果富含纖維與抗氧化劑，還可保護人體細胞免受氧化影響，氧化反應會導致動脈斑塊積聚。

開心果。(本報資料照片)
開心果。(本報資料照片)

鮪魚

根據美國心臟協會的說法，無論食用新鮮鮪魚或罐裝鮪魚，每周至少兩份鮪魚，有助減緩血管斑塊的生長速度，減少動脈狹窄的機率。鮪魚所含的Omega-3也可降低三酸甘油脂。

酪梨

酪梨富含有益於心臟的不飽和脂肪酸和纖維，可降低心血管疾病風險。臨床試驗也發現，吃酪梨可降低低密度膽固醇。不過酪梨屬高熱量食物，不宜過量。

酪梨。（本報資料照片）
酪梨。（本報資料照片）

毛豆

研究已證實大豆、豆腐與豆漿等製品，與較低的膽固醇有關。而富含蛋白質的毛豆，可取代其他含飽和脂肪的蛋白質來源，同時毛豆富含纖維，更可抑制食欲。

毛豆。（本報資料照片）
毛豆。（本報資料照片）

藍莓

一些研究顯示，定期食用藍莓與降低血壓有關。這要歸功於它們促進血管循環的作用（血管擴張），從而減緩動脈粥樣硬化發生率。

藍莓。（本報資料照片）
藍莓。（本報資料照片）

菠菜

深綠色蔬菜可透過促進人體產生一氧化氮（NO），來幫助降低膽固醇，這有助於擴張血管，並減少動脈粥樣硬化。

菠菜。（本報資料照片）
菠菜。（本報資料照片）

番茄

番茄含有抗氧化劑「番茄紅素」，與大幅降低低密度膽固醇有關。不過要提醒的是，加熱過、煮熟的番茄才會釋出大量茄紅素。

番茄。 （本報資料照片）
番茄。 （本報資料照片）

秋葵

低熱量的秋葵，是一種特別有益於心臟健康的可溶性纖維。它也是多酚的良好來源，可對抗身體發炎。

秋葵。(本報資料照片)
秋葵。(本報資料照片)

藜麥

根據最近的研究，藜麥可改善總膽固醇、降低三酸甘油脂和低密度膽固醇，從而降低罹患心臟病的風險。這要歸功於穀物的抗氧化劑、纖維和維生素B群，可使血流順暢。

藜麥。（本報資料照片）
藜麥。（本報資料照片）

亞麻籽

亞麻籽是纖維的重要來源，其中富含omega-3脂肪酸和木脂素，可降低中風風險，是美國心臟協會推薦的營養素。亞麻籽還含有植物甾醇，有助降低低密度膽固醇。

亞麻籽。（本報資料照片）
亞麻籽。（本報資料照片）

蘋果 心臟病 美國

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