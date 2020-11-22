長者常忘記吃藥 治療骨鬆以針劑為佳

骨鬆治療類型與方式

確診骨鬆 後，該怎麼治療與監測骨密度是否上升？醫師表示，可透過骨質密度檢測、抽血做骨生化檢查等方式來檢視骨骼情形。

若確認為骨鬆，藥物有口服與針劑可選擇，在考量用藥順從性上，現以針劑為主，且患者需治療至少3至5年，才能看出長期成效。另外，三高與糖友應先控制病情，避免再次骨折或導致共病產生。

糖尿病 用藥 增加骨鬆風險

中華民國骨質疏鬆症學會常務理事、高雄長庚醫院內分泌新陳代謝科主任陳榮福表示，骨鬆是造成骨折及相關共病的重要原因，因骨鬆患者多數為年長者，常會出現全身疼痛無力、駝背、脊椎側彎、關節變形等情形，骨鬆更可能合併患有高血壓 、糖尿病、內分泌異常、肝腎病和肌少症等慢性共病。如有些慢性病患因長期服用類固醇，恐導致骨鬆副作用；有些患者甲狀腺功能異常，會導致鈣過度流失或異常，也增加骨鬆風險。

若家中長輩有糖尿病、高血壓等三高疾病，檢查出有骨鬆症時，後續治療上，陳榮福建議患者應先控制病情。因糖尿病控制不好，會造成骨質疏鬆及骨折增加，主要是因為血糖高會造成骨骼中主要的第一型膠原蛋白糖化現象產生，骨質密度不差、但是骨骼的力度質量降低中看不中用。

加上糖尿病患同時有神經病變或是視網膜病變時，會影響走路平衡容易跌倒，更增加骨折的風險，且某些糖尿病的藥物本身可能對骨質密度有不利的影響，更是要小心選擇使用。

高血壓患者 恐加速鈣流失

高血壓的患者，若本身疾病問題加上利尿劑使用不當，可能會使骨骼中的鈣質加速流失，更會提高骨質疏鬆及骨折發生的風險。

在治療上，除透過骨質密度檢查以T-Score（T值）確認骨鬆外，可經抽血看骨骼代謝生化指標。中國醫藥大學附設醫院脊椎中心脊椎側彎矯正科主任羅元舜表示，骨質密度常用雙能X光吸光測定法（DXA），將檢查結果計算出T值。範圍若在+1至-1間，表示骨質密度正常或骨質健康；若在-1至-2.5間，表示骨密度低但尚未骨鬆程度；若在-2.5甚至更低，就是骨鬆症。

骨骼代謝生化指標則是抽血看骨質生成速率，若體內負責將老舊骨質移除的蝕骨細胞活性，開始超過製造新骨質的成骨細胞活性時，人體骨鈣流失的速率，會開始大於骨骼形成的速度，恐造成骨鬆。

兩大類藥物 有助保住骨本

骨鬆在治療上，陳榮福說藥物分為抑制骨質流失和促進骨質增生兩大類，前者是停止骨質繼續流失，後者則是促進骨質生長。一般來說，骨質疏鬆症健保給付第一線使用的藥物是抑制骨質流失，為立即抑制蝕骨細胞的功能，但缺點是蝕骨細胞停止活動後，也無法再活化生骨細胞，因此骨質也不再增生。而促進骨質增生部分，為一種副甲狀腺素的藥物，可刺激造骨細胞作用，達到骨質增生，開始治療後可明顯增加骨密度，但也須留意噁心、頭痛等副作用。

陳榮福與羅元舜皆表示，現抑制骨質流失藥物多樣，口服與針劑皆有，但臨床上考量醫囑順從性、患者多為高齡、吞嚥困難而中斷等因素，仍以針劑為主；而促進骨質增生藥物極少，目前皆為針劑。且無論是口服或針劑，建議患者皆需治療至少3至5年，才能看出長期治療成效。

家中意外多 做好防跌措施

除此兩大類藥物外，骨鬆患者今年有新選擇。羅元舜表示，去年美國FDA批准一款新藥，既能增加骨形成，又具抑制骨質流失，降低骨折風險，為自費針劑，他建議民眾可再觀察，或骨密度極低、高骨折風險的停經後女性等骨鬆患者，可與醫師討論後再進行治療。

羅元舜呼籲，民眾一旦骨鬆發生骨折後，恢復期十分漫長，基本上是一年以上，除遵照醫囑治療、藥物不要中斷，運動與飲食中鈣質與維生素D攝取不可少。另外，很多骨鬆患者跌倒處是家中，手撐地導致手腕骨折，他也呼籲可改善家中設備避免跌倒，如裝扶手於上下樓梯間、浴室、廁所，地板可裝止滑墊或地毯、不放雜物、避免家具凸出等，都是避免跌倒、再次骨折的方式。