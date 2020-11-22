從電影「茱蒂」談失眠 醫師提兩種治療方法

失眠是常見睡眠障礙，對健康有負面影響。本報資料照片

小時候，作文經常出現「我的志願」這個題目。長大後想做什麼呢？當明星！相信這是許多人的選項。穿著華服在光彩奪目的舞台載歌載舞，接受觀眾的愛慕和崇拜，誰不想成為大明星？

然而，當卸下華服濃妝，明星步下舞台將面對怎樣的人生？為保持纖細身段，從來沒吃飽？夜以繼日巡演，連睡覺也是奢求？長期身心折磨，複雜的人際，一般女孩期盼的愛情、婚姻也遙不可及？今年2020年奧斯卡最佳女主角得獎電影 《茱蒂》，回顧了大明星「茱蒂·嘉蘭」的一生。

茱蒂是誰？或許您沒有印象，但如果上網搜尋20世紀名片《綠野仙蹤》主題曲「彩虹之上」（Over the Rainbow），當那位清麗的小女孩唱「Somewhere over the rainbow way up high…」，你一定會驚呼——啊！這首歌我聽過！原來原主唱就是茱蒂！

才16歲，茱蒂·嘉蘭就因為優異的天賦獲選為《綠野仙蹤》女主角，成為家喻戶曉的明星。但是她快樂嗎？在電影中，這個小女孩為了控制體重，只能吃雞肉與喝黑咖啡 ，甚至被迫服藥日夜不停的工作……成年後經歷多次不幸的婚姻，經濟走下坡，最後孩子也離開她身邊。孓然一身的茱蒂沮喪焦慮，只能靠藥物入睡。

失眠 是常見睡眠障礙，對健康有負面影響，可能與代謝症候群、高血壓、心臟病、糖尿病和慢性疼痛有關。失眠該怎麼辦呢？許多人第一個想到的就是吃安眠藥。其實透過「認知行為治療」，也有不錯的效果。美國梅約診所失眠照顧中心提出以下建議：

1.認知行為治療

認知：控制或移除任何可能影響睡眠狀況的負面情緒或是行為。

行為治療：發展好的睡眠習慣，有幾個步驟：

•刺激控制療法：例如設定好睡眠與清醒的時間，中間避免小睡。睡眠的時候才上床，如果躺在床上20分鐘還無法入睡，就起床離開臥房。只有在很想睡的時候才回到床上睡覺。

•睡眠衛生：改變可能影響睡眠的習慣，如避免抽菸，夜間喝太多含咖啡因的飲料或是酒。

•改善睡眠環境：保持臥房安靜、黑暗且涼爽，最好不要有電視在裡面，把時鐘藏起來。

•放鬆訓練：學習心靈與身體的放鬆，包括冥想 、肌肉放鬆、呼吸放鬆。

•限制睡眠：無法入睡卻躺在床上反而導致睡眠品質差。不如先減少睡眠時間，避免白天小睡。先造成睡眠不足，適度的疲累讓第二天晚上容易入眠。

2.藥物治療：

可以協助入睡，並維持較長的睡眠階段。短期使用可協助患者度過因急性壓力或悲傷而造成的睡眠障礙。需注意這些藥物可能產生副作用，例如白天嗜睡，增加跌跤的機會。

電影中令人難忘的是：當茱蒂處在人生低潮，還是抱著與孩子重逢的夢想，力圖振作，在舞台上一次又一次完成令人讚嘆的表演。電影末尾，茱蒂即將告別倫敦的舞台，當「Over the Rainbow」樂音響起，她因激動落淚無法唱下去，全場的觀眾一起幫茱蒂唱下去。大家唱的，不僅是對茱蒂·嘉蘭璀璨一生的讚嘆惋惜，也因這首歌的歌詞，唱出大家的夢想：「在彩虹彼端某處，高高的雲朵上，所有你敢做的夢，最終都會實現。」

（作者為台灣中國醫藥大學附設醫院泌尿部婦女泌尿科主任）