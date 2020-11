從電影「茱蒂」談失眠 醫師提兩種治療方法

失眠是常見睡眠障礙,對健康有負面影響。本報資料照片

小時候,作文經常出現「我的志願」這個題目。長大後想做什麼呢?當明星!相信這是許多人的選項。穿著華服在光彩奪目的舞台載歌載舞,接受觀眾的愛慕和崇拜,誰不想成為大明星?

然而,當卸下華服濃妝,明星步下舞台將面對怎樣的人生?為保持纖細身段,從來沒吃飽?夜以繼日巡演,連睡覺也是奢求?長期身心折磨,複雜的人際,一般女孩期盼的愛情、婚姻也遙不可及?今年2020年奧斯卡最佳女主角得獎電影 《茱蒂》,回顧了大明星「茱蒂·嘉蘭」的一生。

茱蒂是誰?或許您沒有印象,但如果上網搜尋20世紀名片《綠野仙蹤》主題曲「彩虹之上」(Over the Rainbow),當那位清麗的小女孩唱「Somewhere over the rainbow way up high…」,你一定會驚呼——啊!這首歌我聽過!原來原主唱就是茱蒂!

才16歲,茱蒂·嘉蘭就因為優異的天賦獲選為《綠野仙蹤》女主角,成為家喻戶曉的明星。但是她快樂嗎?在電影中,這個小女孩為了控制體重,只能吃雞肉與喝黑咖啡 ,甚至被迫服藥日夜不停的工作……成年後經歷多次不幸的婚姻,經濟走下坡,最後孩子也離開她身邊。孓然一身的茱蒂沮喪焦慮,只能靠藥物入睡。

失眠 是常見睡眠障礙,對健康有負面影響,可能與代謝症候群、高血壓、心臟病、糖尿病和慢性疼痛有關。失眠該怎麼辦呢?許多人第一個想到的就是吃安眠藥。其實透過「認知行為治療」,也有不錯的效果。美國梅約診所失眠照顧中心提出以下建議:

1.認知行為治療

認知:控制或移除任何可能影響睡眠狀況的負面情緒或是行為。

行為治療:發展好的睡眠習慣,有幾個步驟:

•刺激控制療法:例如設定好睡眠與清醒的時間,中間避免小睡。睡眠的時候才上床,如果躺在床上20分鐘還無法入睡,就起床離開臥房。只有在很想睡的時候才回到床上睡覺。

•睡眠衛生:改變可能影響睡眠的習慣,如避免抽菸,夜間喝太多含咖啡因的飲料或是酒。

•改善睡眠環境:保持臥房安靜、黑暗且涼爽,最好不要有電視在裡面,把時鐘藏起來。

•放鬆訓練:學習心靈與身體的放鬆,包括冥想 、肌肉放鬆、呼吸放鬆。

•限制睡眠:無法入睡卻躺在床上反而導致睡眠品質差。不如先減少睡眠時間,避免白天小睡。先造成睡眠不足,適度的疲累讓第二天晚上容易入眠。

2.藥物治療:

可以協助入睡,並維持較長的睡眠階段。短期使用可協助患者度過因急性壓力或悲傷而造成的睡眠障礙。需注意這些藥物可能產生副作用,例如白天嗜睡,增加跌跤的機會。

電影中令人難忘的是:當茱蒂處在人生低潮,還是抱著與孩子重逢的夢想,力圖振作,在舞台上一次又一次完成令人讚嘆的表演。電影末尾,茱蒂即將告別倫敦的舞台,當「Over the Rainbow」樂音響起,她因激動落淚無法唱下去,全場的觀眾一起幫茱蒂唱下去。大家唱的,不僅是對茱蒂·嘉蘭璀璨一生的讚嘆惋惜,也因這首歌的歌詞,唱出大家的夢想:「在彩虹彼端某處,高高的雲朵上,所有你敢做的夢,最終都會實現。」

(作者為台灣中國醫藥大學附設醫院泌尿部婦女泌尿科主任)