乾眼症成因千百種 注意「這個」最重要

圖片來源 ／健康醫療網

乾眼症是眼科門診最常見的疾病，以往多透過淚液測試來判斷是否罹患乾眼症，隨著患者人數增加以及醫學進步，最新研究指出，缺水型乾眼症僅佔乾眼症患者不到2成，高達約8~9成患者是因缺乏油脂導致，淚液測試已不再是評斷患者乾眼情況的唯一方式，需透過多項檢查及醫師的專業診斷進行整合性評估。

瞼板腺阻塞 含油人工淚液緩解效果佳

台灣亞東紀念醫院副院長張淑雯說明，淚膜共分為三層，包含黏液層、水液層及油脂層，油脂層由上下眼瞼的瞼板腺分泌，負責延緩淚液蒸發、維持眼表濕潤。針對瞼板腺出口阻塞而無法分泌足夠油脂的患者，須每天清潔及按摩眼瞼周圍，搭配消炎藥水，讓瞼板腺保持暢通，促進油脂分泌。若是乾眼情況較嚴重，或是無法遵從醫囑按時自行治療的患者，近年來也有脈衝光儀器及熱脈動治療，可加強疏通阻塞的瞼板腺，讓油脂正常排出。此外，也有部分乾眼症患者是因螨蟲而感染，此類患者無法透過一般藥物治療，須由醫師評估發炎情況，再安排合適治療方式。

張淑雯副院長進一步指出，乾眼症患者也可以搭配輔助藥物如人工淚液，緩解乾眼情況。其中，含有防腐劑成份的瓶裝人工淚液，使用期限較長，但在使用過程中，可能會因碰觸到眼週而汙染，故不建議使用超過一個月。而不含防腐劑的人工淚液其實還能細分不同成分，如油脂、氯化鈉、玻尿酸等，民眾應與醫師討論後，根據乾眼症的情形選擇適當的人工淚液，如含油的新型人工淚液對缺油性乾眼症患者來說是不錯的選擇。



遵從醫師專業 個人化策略對症下藥

據張淑雯副院長臨床觀察，約三成的乾眼症患者會自行至藥局 購買人工淚液，但其實眼睛乾澀不一定就是乾眼症，亦有可能是老花眼或斜視，自行點選成藥無法改善。「不論如何，若出現模糊、癢、紅腫、畏光、流淚的情況，建議要至醫療院所接受醫師專業評估，對症下藥才能解決問題。」

此外，乾眼症成因複雜，除年紀增加、長時間配戴隱形眼鏡外，臨床上有許多患者是因長期服用藥物而產生乾眼副作用，曾接受骨髓移植或是罹患類風溼性關節炎的患者，也有較高機會因免疫系統疾病而引發乾眼症。張淑雯副院長強調，罹患乾眼症未積極治療，可能影響視力，嚴重者甚至造成角膜潰瘍或角膜穿孔而須進行角膜移植。若患者有以上眼睛不適症狀情況，應至眼科進行檢查及治療。



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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48044/

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