疝氣手術後 何時重返職場？ 這類人要三個月後

接受疝氣手術治療術後要休養多久？台北醫學大學附設醫院蒐集12年腹腔鏡疝氣手術案例，發現術後一周內重返職場的患者較少慢性疼痛，且有利於傷口癒合，若是重度勞力者無法避免負重，建議三個月後再重返職場。

北醫泌尿科主任蔡曜州表示，疝氣是指腹腔內的臟器受到腹部壓力影響，位移至腹股溝或陰囊，造成疝氣的危險因子包含年紀、家族史、長期負重等不良習慣，少部分是先天引起，大多為早產兒，原因為腹股溝的腹膜鞘突未生長完全。

80歲到90歲發生最多

調查顯示，疝氣多發生在成年人，50歲到60歲開始發生，80歲到90歲最多，主要是人老化後腹壁組織退化、肌肉 組織流失等，突然用力咳嗽、搬重物，腹腔內的大腸小腸、大網膜、腎臟等任何組織都可能往下掉到腹股溝或其餘任何位置。

男性有疝氣的比率是女性十倍，原因為男性的下腹結構比女性複雜，隨年紀增長，組織退化引發故障的機率比女性高；手術患者大多是中老年人，為家庭經濟支柱，術後何時能重返職場，往往是患者最想得知的事，也有人想知道術後得休息多久，才不會增加復發風險。

術後及早活動有利癒合

為此，蔡曜州分析2008年到2019年506例腹腔鏡疝氣手術案例，患者分兩組，一為術後一周內返回職場、一為術後一周後再返回職場，發現一周內恢復正常工作，並不會增加腹股溝疝氣的復發機率。

蔡曜州解釋，接受腹腔鏡疝氣手術並提早返回職場的民眾，較少發生慢性疼痛，應與術後及早活動，加速傷口血液循環和血管新生成，有利癒合，且早期活動也可刺激組織再生，並進一步防止人工網膜對神經的刺激，從而減輕慢性疼痛。

搬運者術後三個月別負重

病人若是建築工、搬運工、賣場粗工及重機械工等「重度勞動力」者，則不建議一周內返回職場，蔡曜州表示，過度負重仍有導致疝氣復發的疑慮，建議術後三個月內不要負重超過15公斤，三個月後才可以恢復正常負重工作。

一般從事輕度至中度體能勞動工作的患者，如廚師、電子作業員、清潔工、農場工作及負重不超過15公斤的勞動者，術後約一周即可恢復正常工作。