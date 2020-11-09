時常耳鳴治不好？中醫針灸搭配電針擺脫困擾

圖片來源 ／健康醫療網

【健康醫療網／記者曾正豪報導】在台灣 平均每五人就有一人出現某種程度的耳鳴，其中5％患者因嚴重耳鳴影響日常生活。亞洲大學附屬醫院中醫科主治醫師吳俊昌指出，耳鳴可分為他覺性及自覺性，前者因他人用儀器或耳朵，聽到患者抱怨的耳鳴聲，後者則僅患者自己才能聽到，但因耳鳴成因複雜，因此必要時仍應尋求專業醫師協助，以傳統中醫而言，排除危險因素後，可採以針灸配合治療，有助改善症狀。

50歲男因耳鳴險憂鬱 中醫治療恢復日常

一名50歲葉先生從三年前開始就出現耳鳴現象，甚至嚴重影響睡眠，就醫檢查確診為神經性耳鳴，雖服藥後症狀舒緩，但耳鳴仍未消失，直到改求助於中醫治療，經針灸搭配電針及服用中藥，且每週治療2至3次，耳鳴聲逐漸降低，僅在安靜時才會聽見，且順利改善失眠 問題，恢復日常生活。

非典型路徑治療 助患者降低耳鳴問題

吳俊昌說明，中醫治療耳鳴，涵蓋中、西醫的治療思維，藉由「非典型路徑」治療方式，幫助患者遠離耳鳴困擾，藉由針刺耳朶附近穴位並搭配電針，來抑制非典型神經路徑，減緩病患耳鳴，此外，也可搭配耳穴治療部分，藉由王不留行種子貼紮耳穴，留置4到5天，可延長及加強治療效果。

長期耳鳴恐影響身心 必要時應積極治療

長期處於耳鳴狀態，不僅影響日常生活，嚴重甚至恐造成心理負擔，影響情緒問題。吳俊昌強調，藉由中醫針灸搭配電針方式，可望能幫助更多患者遠離耳鳴困擾，只要懂得與耳鳴和平相處，就不怕因長期耳鳴造成聽力受損，也能消除不必要焦慮。

【延伸閱讀】

骨骼密度測不出？ 糖尿病 友的骨鬆危機

化療抗癌不怕吐 這些方法安度療程

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48013/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48013/更多健康資訊