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健康男子突語無倫次、腎衰竭 查出多發性骨髓瘤

黃寅
烏日林新醫院血液腫瘤科主任林增熙說，多發性骨髓瘤屬於血液癌症之一，主要是在骨髓內的漿細胞（白血球的一種）突變癌化後所造成的癌症。（圖：烏日林新醫院提供）
烏日林新醫院血液腫瘤科主任林增熙說，多發性骨髓瘤屬於血液癌症之一，主要是在骨髓內的漿細胞（白血球的一種）突變癌化後所造成的癌症。（圖：烏日林新醫院提供）

台灣一名69歲男性身體硬朗鮮少生病，去年11月卻突然講話語無倫次且全身無力，並出現急性末期腎衰竭和血肌酸酐指數過高症狀，雖接受緊急血液透析治療，改善自言自語的情況，卻仍然四肢無力、癱瘓在床，後來到烏日林新醫院血液腫瘤科診治，血液腫瘤科主任林增熙發現他的抽血檢驗報告顯示血紅素指數僅5 gm/dl，是正常數值的三分之一，且有骨質疏鬆現象，進一步安排骨髓穿刺切片檢查，確診為多發性骨髓瘤第二期。

林增熙為患者緊急施打標靶藥物，患者從原本臥床接近失能的狀態，進步到可以自行緩慢行走；2月初腎功能指數已恢復八成，並經腎臟內科醫師評估後，終於不需再洗腎，只需固定回診追蹤即可。患者家人慶幸當初沒有放棄找尋病因，才能免於終身洗腎。

林增熙說，多發性骨髓瘤屬於血液癌症之一，主要是在骨髓內的漿細胞（白血球的一種）突變癌化後所造成的癌症，會跑到全身任一器官；一般男性多於女性，年齡大多介於60到70歲。一旦罹患多發性骨髓瘤，大約有四成會表現在腎臟功能衰弱，其中三分之一的病人如果不治療，恐怕惡化至終生洗腎；所幸患者在兩個月內及早發現，腎臟功能回復的可行性大增。

他說，由於多發性骨髓瘤會出現貧血、背痛、骨折、血鈣過高、容易產生病毒、細菌感染及腎衰竭等多樣性症狀，常與其他疾病混淆導致診斷不易；甚至有些患者曾接連看過骨科、復健科、腎臟科、家醫科等門診，才轉介至血液腫瘤科，如果延誤治療恐會出現許多不可逆的併發症。

最重要的是必須提高社會大眾對多發性骨髓瘤的認識，其實只要早期發現，盡快接受標靶治療，不只可以逃過終身洗腎一劫，更能省下後續洗腎的大筆支出。目前健保已經通過給付多發性骨髓瘤的多種標靶藥物治療，大多治療三個月後，有超過三分之二的病人可以達到極佳的反應，能同時提升患者與照護者的生活品質。

腫瘤 指數 癌症

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