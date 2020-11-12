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女工雙腳麻痺癱瘓 竟是胸椎脊髓長瘤

江良誠
林姓女病患胸椎脊髓長出腫瘤（黃圈處），導致雙腳無法行走。（圖：南投醫院提供）
林姓女病患胸椎脊髓長出腫瘤（黃圈處），導致雙腳無法行走。（圖：南投醫院提供）

台灣南投60歲林姓婦人最近為雙腿無力四處求醫治不好，到南投醫院治療，醫師發現她的胸椎脊髓內竟長出四公分腫瘤，經手術清除腫瘤後，女病患已經恢復行走能力。

神經外科醫師蔡佳勳說，林姓婦人從事鋼筋綁紮工作，有一天左腳開始麻木，她以為是年紀大關係，買雨傘當拐杖來協助行走。她曾經求醫，診斷糖尿病引起神經病變，但控制血糖後麻木感沒改善，反而雙腿都無力，無法走路也無法工作，連下床都有困難。

她到南投醫院治療，經神經學理學檢查發現並非單純糖尿病神經病變，進一步以核磁共振檢查，結果發現林女胸椎第九至十節脊髓內長近四公分脊髓內腫瘤。蔡佳勳醫師以顯微手術取出脊髓腫瘤，解除下肢麻痺癱瘓之症狀，數天後開始可下床活動，經復健後已恢復行走能力。

蔡佳勳說，病患肩頸背痛手腳麻木無力，大部分為退化性脊椎疾病，脊椎腫瘤容易被輕忽。良性腫瘤在手術移除後再復發機率極低，而當神經組織被減壓後，神經功能有機會逐漸改善。

林姓婦人定期追蹤，證實胸椎第九第十節脊髓內腫瘤已完整移除，神經組織已被減壓，而且腫瘤並無復發。林姓婦女術後恢復良好，穿戴背架下可行走，也可以自己洗澡，維持正常的生活作息，林婦也說生活能夠自理感覺真好，不用仰賴看護或他人的照顧與協助，可以自主決定是件相當美好的事。

蔡佳勳說，若出現持續神經脊髓症狀時，建議盡早尋求專業意見，接受進一步檢查及治療，以免錯失早期治療的時機。

神經外科醫師蔡佳勳以顯微手術，清除病患胸椎腫瘤。（圖：南投醫院提供）
神經外科醫師蔡佳勳以顯微手術，清除病患胸椎腫瘤。（圖：南投醫院提供）

腫瘤 糖尿病 台灣

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