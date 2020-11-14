眼部清潔不夠 乾眼症恐上身

接睫毛若沒有好好清潔眼睛根部，恐導致乾眼症。(本報資料照片)

一名20歲上班族女性最近常感覺到眼睛乾澀，甚至還有疼痛感。到眼科就醫才發現，原來因平時上班有接睫毛的需求，卻沒有好好清潔眼睛根部，導致乾眼症。醫師表示，平時要注意眼睛保養，除了避免長時間用眼，讓眼睛充分休息，也要做好眼部清潔，才能預防乾眼症。

台灣 書田診所眼科副院長廖士傑表示，乾眼症是眼科門診常見的問題，盛行率約30％，比率會隨著年齡的增長而增加，加上現代人手機 、電腦不離身，尤其看螢幕時，眨眼頻率減少，更容易出現眼睛乾澀的狀況。

除此之外，門診也常見許多女性，因為平常畫眼妝，但未好好卸妝、清潔，造成眼瞼附近的皮脂腺開孔堵塞，油脂排除不順暢，導致眼睛長期乾澀患上乾眼症。

廖士傑說，眼睛的淚液分布在角膜和結膜上，由外而內共三層，分別是油脂層、水液層及黏液層，如果其中一層分泌不足，或是分布不均勻，都會造成乾眼的症狀。

他說，而淚液分泌減少，淚水揮發太快，或淚液組成不穩定，無法保持眼睛濕潤，也容易造成角膜和結膜受損，發生發炎反應導致乾眼症惡性循環。

廖士傑說，乾眼症不一定只有眼睛乾澀，還可能有視力糢糊、畏光、異物感等症狀，嚴重者還會有疼痛的感覺。且乾眼症不只是水液層不足，也可能因油脂或是黏液分泌不足，因此不建議民眾自行購買人工淚液，需經由醫師檢查確認原因，並針對患者個別症狀，給予適合的治療。

治療方面，以緩解乾眼症狀、幫助角膜傷口癒合為主，常見的藥劑包括含有玻尿酸成分的人工淚液、降低發炎反應的免疫抑制劑、含有水液及油脂雙重成分的人工淚液或保濕效果更強的眼用凝膠。

廖士傑說，乾眼症的發生及嚴重程度與體質、生活環境、工作形態等因素有關，因此平日要注意眼睛的保養，避免長時間用眼，30至50分鐘後就需休息3至5分鐘。

另外，他說，也要保持眼睛清潔，建議可使用嬰兒洗髮精稀釋10倍後清洗眼睛根部，油脂堵塞；或使用約攝氏40度的溫水熱敷眼睛，幫助油脂分泌順暢；並可多吃魚油、維他命A、深綠色蔬菜等補充葉黃素有助眼睛保健。