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為「恩愛」吃一堆健康食品 肝指數飆高

許金川
吃過多增強免疫的食品，會誘發人體免疫系統對體內的B肝病毒發動攻擊，而殃及肝細胞。 （本報資料照片）
吃過多增強免疫的食品，會誘發人體免疫系統對體內的B肝病毒發動攻擊，而殃及肝細胞。 （本報資料照片）

診間來了一對男女。

女：「他很急！」

「很急？」我看了他們，女的年紀輕，有外地口音，男的明顯年紀大了很多。

「難不成是老少配的問題，男的力不從心，因此很急？」

女的看我一副遲疑：「他有B型肝炎，最近肝指數高了起來，GOT、GPT都1000多！」

我看了病歷，男的已70歲，70歲的人即使有B型肝炎，人之將老，病毒也衰，病毒應該不會活躍了，肝指數應該也不會飆高了，怎麼會如此？

「妳有給他吃什麼嗎？」

「沒有啊！就是維他命丸、深海魚油，還有一些增強免疫的健康食品…，我朋友也有買給她老公吃。」

「為什麼給他吃那麼多？」

「因為我看他越來越弱，晚上表現越來越不好，他越來越急，我也急…」。

原來如此，為了晚上恩愛煞費苦心，吃了增強免疫的食品，誘發了人體的免疫系統對體內的B肝病毒發動攻擊，肝細胞因而受到殃及，肝細胞發炎，接近猛爆性肝炎，以前是男的「急」於表現，現在是女的「急」於保男的命。

儘管目前B肝有藥物可以控制，使肝指數降低，避免發炎，但肝內的B肝病毒無法完全消除，與人體的免疫系統和平共存，一旦有了外來藥物刺激，誘發了免疫系統，破壞平衡，就有可能引發猛爆性肝炎。（作者為台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

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