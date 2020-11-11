眼睛刺痛、乾澀 小心乾眼症

若眼睛有異物感、灼熱感、刺痛感等症狀，可能是乾眼症導致。（本報資料照片）

●現代社會3C產品眾多，生活工作都免不了要使用，長期下來眼睛常會感覺脹痛，痠澀及疲勞，醫師指出，民眾可初步自我檢測 ，若眼睛有異物感、灼熱感、刺痛感等症狀就要注意，應趕緊就醫，可能是乾眼症導致。

台灣 榮民總醫院新竹分院眼科醫師劉音慈表示，眼睛角膜上的淚水層是由最外層的脂肪層、中間的水層及最內層的黏液層所組成，不論哪一層因為疾病或物理蒸散而改變，就會造成淚液膜的不穩定，出現眼睛刺痛不適、乾澀甚至反射性流淚等症狀，嚴重的乾眼症可能造成角膜破皮受損、感染以致影響視力，甚至失明。

劉音慈說，民眾可透過自我症狀檢測，初步判斷是否有乾眼症，如常感到眼睛乾澀、疲勞、模糊有異物感、灼熱感、刺痛感，眼皮常感到緊繃、沉重、發癢或對光、風砂、煙等外在刺激很敏感、分泌物很黏稠，就有可能是乾眼症。

輕微的乾眼症可利用熱敷、未含有防腐劑的人工淚液等方式改善症狀；中等程度的乾眼症則需使用藥膏及局部抗發炎藥水，改善眼表病灶；嚴重的乾眼症可加入免疫調劑的藥水，自體血清，放置淚管塞等方式治療。

劉音慈也提醒，應多讓眼睛適度休息，使用3C產品40至50分鐘後就要休息10分鐘，多眨眼、多看遠方，也可熱敷眼睛、在工作場合放杯熱水，增加空氣中的濕度；飲食方面多攝取魚油含omega-3，降低乾眼症狀的發生機會。