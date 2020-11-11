我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美經濟投白登一票！吹噓拚經濟的川普沒占到便宜

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

眼睛刺痛、乾澀 小心乾眼症

陳斯穎
若眼睛有異物感、灼熱感、刺痛感等症狀，可能是乾眼症導致。（本報資料照片）
若眼睛有異物感、灼熱感、刺痛感等症狀，可能是乾眼症導致。（本報資料照片）

●現代社會3C產品眾多，生活工作都免不了要使用，長期下來眼睛常會感覺脹痛，痠澀及疲勞，醫師指出，民眾可初步自我檢測，若眼睛有異物感、灼熱感、刺痛感等症狀就要注意，應趕緊就醫，可能是乾眼症導致。

台灣榮民總醫院新竹分院眼科醫師劉音慈表示，眼睛角膜上的淚水層是由最外層的脂肪層、中間的水層及最內層的黏液層所組成，不論哪一層因為疾病或物理蒸散而改變，就會造成淚液膜的不穩定，出現眼睛刺痛不適、乾澀甚至反射性流淚等症狀，嚴重的乾眼症可能造成角膜破皮受損、感染以致影響視力，甚至失明。

劉音慈說，民眾可透過自我症狀檢測，初步判斷是否有乾眼症，如常感到眼睛乾澀、疲勞、模糊有異物感、灼熱感、刺痛感，眼皮常感到緊繃、沉重、發癢或對光、風砂、煙等外在刺激很敏感、分泌物很黏稠，就有可能是乾眼症。

輕微的乾眼症可利用熱敷、未含有防腐劑的人工淚液等方式改善症狀；中等程度的乾眼症則需使用藥膏及局部抗發炎藥水，改善眼表病灶；嚴重的乾眼症可加入免疫調劑的藥水，自體血清，放置淚管塞等方式治療。

劉音慈也提醒，應多讓眼睛適度休息，使用3C產品40至50分鐘後就要休息10分鐘，多眨眼、多看遠方，也可熱敷眼睛、在工作場合放杯熱水，增加空氣中的濕度；飲食方面多攝取魚油含omega-3，降低乾眼症狀的發生機會。

檢測 台灣

上一則

濕性老年性黃斑部病變 眼內注射效果佳

延伸閱讀

1年全身動3次刀 林美照嗲聲盡失閉門不出

1年全身動3次刀 林美照嗲聲盡失閉門不出
緩解網球肘 做對運動比休息重要

緩解網球肘 做對運動比休息重要
山西長治將視力、體重納中考成績 網酸：基因經濟雙歧視

山西長治將視力、體重納中考成績 網酸：基因經濟雙歧視
戴隱形眼鏡戲水 女子角膜潰瘍

戴隱形眼鏡戲水 女子角膜潰瘍

熱門新聞

奇異果。（圖╱Pixbay）

6優質水果 補充早餐營養

2020-11-09 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

連環屁代表消化好？ 消化內科醫師這樣說

2020-11-07 06:00
圖片來源 ／健康醫療網

4成癌友死因非癌症？警惕「惡病質」適度補充營養

2020-11-07 07:00
圖片來源 ／健康醫療網

立冬素補 中醫師提醒要補對

2020-11-09 06:00

感冒多吃9種超強維生素C食物

2020-11-04 02:00
參加傳統聯邦醫療保險的老年人，保費和自付額在新的一年均會上漲。(TNS)

帶你了解紅藍卡 善用長者福利

2020-11-10 09:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了
輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重
國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據
賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」
白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點

白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點