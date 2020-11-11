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濕性老年性黃斑部病變 眼內注射效果佳

吳貞瑩
黃斑部病變患者，外出宜配戴太陽眼鏡。（本報資料照片）
黃斑部病變患者，外出宜配戴太陽眼鏡。（本報資料照片）

●90歲的林老太太，5年多前突然視力減退，眼前一片模糊，求醫發現罹患濕性老年性黃斑部病變，異常增生的脈絡膜新生血管已經破裂出血，造成黃斑部水腫，視力僅剩0.05，在接受眼球內注射抗血管新生因子眼睛用藥後，黃斑部積水消退，新生血管逐漸萎縮，即便已屆高齡，病患視力仍恢復到0.7，至今追蹤都很穩定。

台灣林口長庚紀念醫院眼科部主任吳為吉醫師指出，之前濕性老年性黃斑部病變的治療方式比較複雜，也可能影響到視網膜正常的感光細胞，反而造成傷害；近年來發展的眼內注射抗血管新生因子用藥，可直接作用於不正常的新生血管，病人視力回復的機會較大，副作用較小，是目前治療濕性老年性黃斑部病變的優先選擇。

持續施打 能維持視力穩定

眼內注射效果好，但療程較長。吳為吉醫師說明，抗血管新生因子眼睛用藥必須評估病情、長期施打，才能達到最佳效果，一般來說第1年須注射8到9針，第2年4到5針，第3年2到3針，第4年後可能1年注射1針，甚至不需要再治療，定期回診追蹤即可。

不過抗血管新生因子眼睛用藥一針所費不貲，「大約有3成患者因無法負擔自費注射而放棄，導致治療不足。」吳為吉醫師指出，這些沒有繼續治療的患者，多數會復發導致視力再度惡化。

吳為吉醫師建議，病人應積極接受完整的治療，配合定期追蹤，不僅有助視力回復穩定、預防復發，如果另一眼同樣發生黃斑部病變，也能即時處置，不致延誤。

自我檢查 外出配戴太陽眼鏡

黃斑部是視網膜的視力中樞，就像國家首都一樣重要，黃斑部病變患者除了看不清楚，還會難以判斷物體的正確顏色、形狀、距離位置等，造成日常生活困難。吳為吉提醒，平時可左右眼輪流注視磁磚、窗框格線或阿姆斯勒方格表來自我檢查，如出現扭曲異常、暗影，須盡快就醫。50歲以上中老年人、糖尿病患者、三高等高風險族群應定期檢查視網膜，外出時盡量配戴太陽眼鏡，減少強光對黃斑部造成的氧化傷害。

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