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入夜就頭痛 青光眼作怪

陳雨鑫
約一成五到二成青光眼患者，症狀不典型，常以頭痛表現。（本報資料照片）
約一成五到二成青光眼患者，症狀不典型，常以頭痛表現。（本報資料照片）

●70多歲陳太太，一到傍晚就頭痛欲裂，同時肩胛痛和胸悶，被當成心臟病治療三個多月，一直未好轉，醫師一度懷疑她是不是長腦瘤。嚴重時，止痛藥才吞下肚，十多分鐘就失效，讓她一直撐著頭，連就診都要頭靠著牆壁，後來終於發現是青光眼作怪。

台北三軍總醫院一般眼科主任呂大文表示，約一成五到二成青光眼患者，症狀不典型，常以頭痛表現，特別是接近晚間時段，常因眼壓過高引發頭痛欲裂，多以為是其他疾病引起，而忽略是眼疾。

青光眼位居失明原因第二名，亞洲人罹患青光眼之後，有四分之一的機會可能失明，長庚醫院北院區青光眼科主治醫師陳賢立表示，臨床上青光眼分兩種，開放型青光眼，患者往往沒有症狀，等到視野缺損，視力已無法恢復；閉鎖型青光眼，來勢洶洶，患者可能覺得頭痛、惡心，若未及時就醫，恐喪失視力。

呂大文表示，目前治療青光眼，只能延緩視力喪失，無法治癒，降低眼壓是唯一可以改善青光眼視野喪失的有效方法，初期患者要避免惡化，末期患者則要維持視覺功能。

呂大文表示，降眼壓藥物協助排房水，過去針對次要排水通道葡萄鞏膜，並非針對主要排水通道小梁網。台灣研究發現，青光眼患者房水液中一氧化氮含量低，而一氧化氮可鬆弛血管平滑肌並調整血流，推測可放鬆小梁網膜細胞、增加房水流出，促成結合前列腺素和一氧化氮的藥物，也助延緩視力惡化。

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