工作常出錯、煩躁 你是焦慮症、還是成人注意力不足過動症？

圖片來源 ／健康醫療網

【健康醫療網／記者林怡亭報導】33歲的一位男性病人，平日工作認真，卻經常無法在工作時間內準時完成交辦事項，也常常出錯，因此受到長官及同僚不解，讓他相當氣餒、緊張煩躁到常常失眠 ，甚至開始有點抗拒上班，但在與親友懇談與反思後，才理解自己從小就有這樣的特質，而且現階段焦慮度越來越高，整天做什麼事情都緊張兮兮的，因此到醫院求診。

以為只是少根筋 卻是成人注意力不足過動症

台北市立聯合醫院中興院區精神科蔣立德主治醫師表示，詳細問診後發現，「從小其實就容易發呆、分心、個性粗心，忘東忘西，但因為在課堂上不吵不鬧，所以沒有被師長發現。但是少一根筋而已，所以大家都覺得長大應該就好了，沒想到卻越來越嚴重」，進一步排除其它可能造成專注力缺失的原因，如近期的癲癇、內分泌失調、憂鬱症、躁鬱症等狀況，經醫師診斷患有「成人注意力不足過動症」。

蔣立德解釋，「成人注意力不足過動症」主要在於大腦前額葉活性不足，因此容易造成分心。經由中樞神經刺激劑的治療，可以有效增加多巴胺濃度，刺激大腦活動，進而增加做事情的動機。李先生在藥物治療後，加上一段時間的心理調適，專注力與情緒都有明顯改善，工作也順利上軌道。

八成的病患沒治療 影響生活要就醫

蔣立德指出，像此病人這樣的同事，應該不算是十分罕見，但倘若因這樣的狀況，導致影響到自己的工作效率與情緒，那就應該要趕快來處理了。依照過去的流行病學研究，注意力不足過動症的盛行率約為7.5%，但是台灣健保 資料庫的統計，有超過八成的病患，在成年以前並沒有規律接受藥物治療。這些專注力缺失的問題，在成年時仍然很有機會造成工作效率低下，以及日常生活上的困擾，甚至因為過去許多的經驗累積，導致同時產生憂鬱與焦慮的症狀。因此如果出現類似的症狀，千萬不要諱疾忌醫，盡快尋求協助，才能有效改善，進而避免其他衍伸的情緒問題。

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