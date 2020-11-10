我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

3D微創手術 肺腫瘤術後3天就能上班

黃寅
澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲以3D內視鏡和單孔微創手術，三天後就回到工作崗位。(圖：澄清醫院提供)
澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲以3D內視鏡和單孔微創手術，三天後就回到工作崗位。(圖：澄清醫院提供)

一位37歲女性上班族，健檢時發現一顆0.8公分的肺腫瘤，她擔心地問醫師手術後幾天可以回到職場，台灣澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲回覆她說3天，起初她還有些懷疑，但經以3D內視鏡和單孔微創手術，果然3天後就回到工作崗位，連同事都不知道她動了肺腫瘤手術。

杜承哲說，這位女患者平常不抽菸、不炊事，但母親曾經罹患肺癌。腫瘤雖僅0.8公分，卻有明顯惡性特徵，應及早切除。由於該腫瘤位置比較深，所以手術前先經放射科醫師進行電腦斷層導引定位，將腫瘤的範圍標定在標記的0.3公分範圍之內，就能以腫瘤為中心，做非常完整的範圍切除，同時避免切除過多的肺臟組織。

他說，由於患者的腫瘤小於2公分，可以不必施行肺葉切除，但如何在同一個肺葉中切除掉切好的範圍，才能同時避免復發，又不必損失太多肺功能，就是最重要的事。因為有了新的定位技術，手術的過程不但效率可以提升，成果也可令人滿意。

杜承哲說，目前的胸腔外科微創技術有「單孔胸腔鏡手術」、「電腦斷層導引定位」、「不插管麻醉」、「3D內視鏡」等來提升手術的安全與治療成效，並在術後快速恢復；這些技術也是治療肺腫瘤的最新技術。

杜承哲說，像這樣的年輕患者，又沒有抽菸史，卻得到肺癌，從病史推敲起來，跟家族病史的關係相當大。但在治療經驗中，也有一些相對年輕的患者，沒有家族病史，就有可能跟環境的污染或其他造成細胞破壞的致癌因子有關係。提醒有抽菸或是以上的這些危險因子的人，可以使用低劑量肺部電腦斷層篩檢，以及早診斷，及早利用先進的微創技術來治療，並能很快恢復。

澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲說，患者以3D內視鏡和單孔微創手術，三天後就回到工作崗...
澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲說，患者以3D內視鏡和單孔微創手術，三天後就回到工作崗位。(圖：澄清醫院提供)

腫瘤 台灣 致癌

上一則

不吃能餓死癌細胞？醫師：錯！

延伸閱讀

膝蓋痛 可能是膝關節蛀洞了

膝蓋痛 可能是膝關節蛀洞了
卵巢癌易復發 標靶藥物有助延緩

卵巢癌易復發 標靶藥物有助延緩
中科破壁靈芝孢子輔助抑制腫瘤 臨床有效唯一紐約斯隆癌症中心認可靈芝產品

中科破壁靈芝孢子輔助抑制腫瘤 臨床有效唯一紐約斯隆癌症中心認可靈芝產品
6旬婦咳嗽漏尿好尷尬 手術後改善尿失禁困擾

6旬婦咳嗽漏尿好尷尬 手術後改善尿失禁困擾

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

4成癌友死因非癌症？警惕「惡病質」適度補充營養

2020-11-07 07:00
圖片來源 ／健康醫療網

連環屁代表消化好？ 消化內科醫師這樣說

2020-11-07 06:00
圖片來源 ／健康醫療網

立冬素補 中醫師提醒要補對

2020-11-09 06:00

感冒多吃9種超強維生素C食物

2020-11-04 02:00
奇異果。（圖╱Pixbay）

6優質水果 補充早餐營養

2020-11-09 02:00
圖片來源 ／健康醫療網

時常耳鳴治不好？中醫針灸搭配電針擺脫困擾

2020-11-09 07:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼

川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高
快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？

快看世界／川普可能通過訴訟改變大選開票結果嗎？
川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派

川普堅不認敗選 CNN：家族親信已分兩派