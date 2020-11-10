不吃能餓死癌細胞？醫師：錯！

癌症 病人常會覺得疲憊、沒胃口，還有人因此消瘦，其實這都是身體因癌細胞 「搶食」營養而慢性發炎的警訊，若不及早改善，恐影響原訂的治療計畫。研究證實，癌症病人每日攝取2克魚油（EPA）可有效降低發炎反應，讓治療計畫更順暢，是醫師的超級好助手。

●癌細胞愛吃糖 會掠奪身體糖分

台灣 中山醫學大學附設醫院乳房腫瘤外科主治醫師葉名焮指出，癌細胞愛吃糖，會從人體來掠奪糖分，甚至把體內的蛋白質及脂肪溶解並轉換為糖，而「搶糖」與「換糖」過程會引起組織的免疫反應，惡性循環下會導致身體慢性發炎，症狀就是胃口變得不好、疲憊，有的人還因此變瘦。

許多民眾有一個迷思，就是以為「不吃可以餓死癌細胞」，葉名焮強調：「這是完全錯誤的，因為癌細胞完全不必靠人所吃的食物『進食』。」然而，如果持續不理癌細胞造成的慢性發炎，很有可能因免疫力問題延遲了原訂的癌症治療計畫。

●魚油富含EPA 可阻斷細胞發炎

能不能降低癌症造成的發炎反應呢？答案是可以的。葉名焮說，日本人很早就推廣食用深海魚油，因為他們發現可以減少身體「這裡痛、那裡痛」的問題，而細胞學研究上證實，魚油富含的脂肪酸EPA可有效阻斷細胞的發炎反應。

不只是日本，歐洲曾發表一項針對胰臟癌病人化療期間攝食魚油的臨床觀察性研究，他們發現，胰臟癌病人每天補充2克魚油之後能維持治療期間的體重，提升治療後的生活品質。

歐洲也曾發表另一份臨床實驗性研究，將大腸癌病人分兩組，一組人治療期間每天吃魚油，另一組不吃。實驗發現，攝食魚油的大腸癌病人，總存活率比另一組病人高。

●想補充魚油 光吃深海魚不夠

台灣也有相關的本土研究進行，不過目前尚未發表。葉名焮透露，這份研究透過癌因性疲憊量表，了解乳癌病人化前及化療後各補充1克魚油後的改變。乳癌患者經過魚油的補充後，化療後的疲憊度明顯較輕。

如果癌症病人想補充魚油，靠吃深海魚就夠嗎？葉名焮認為不夠。他說，目前普遍認為癌症病人要吃到2克的魚油，才能有效緩解發炎反應，但吃1公斤的鮭魚或1.9公斤的海蝦，才可能吃到2克的魚油，「實際上很難辦到。」

況且，深海魚還有重金屬問題，葉名焮說，除了吃魚，使用癌症營養補充品是他認為比較好的選擇，建議挑選大廠牌的產品較為可靠，而且市面上也方便取得。

●每天走路 維持白血球和T細胞量

除了魚油以外，葉名焮提醒癌症病人在治療期間一定要多補充高蛋白及好的脂肪，因為蛋白質和脂肪是癌症病人的能量來源，其他飲食維持均衡就好。

此外，葉名焮甚至會要求自己手上治療的乳癌病人，一定要每天走路30分鐘、而且至少走2公里。原因是他曾進行小型的實驗性研究，發現每天走路運動的病人比起沒運動的病人，其白血球和T細胞量都能維持得更好。

葉名焮說，病人當然可以選擇其他的運動方式，不過許多癌症病人本身運動能量較差，「行走」反而是最方便且有可能培養成習慣的運動選項。

●抗癌是長期戰 治療後不應間斷

多數癌友及家屬認為，營養補充品只需要在治療期間食用就好，但葉名焮不這麼認為，他指出，癌細胞不會只有在治療期間才從人體「搶糖」與「換糖」，加上抗癌是長期作戰，有癌細胞在治療後躲起來，藏了十幾二十年又復發。

「營養補充品應成為一個預防性的手段，治療後也不應間斷，不過劑量就可不必像治療期間攝取這麼『斤斤計較』。」葉名焮說，抗癌的新觀念就是維持營養、睡眠及運動，提升生活品質之餘也有助治療計畫順利完成，達成雙贏。