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打完針暈眩四天 耳鼻喉科醫：感冒或內耳發炎

健康醫療網／記者黃心瑩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

台灣藝人吳宗憲日前在直播中表示：「很後悔打流感疫苗。」今年首次接種流感疫苗，居然連暈四天，呼籲民眾如果沒接種過千萬不要去打。台灣疾管署及許多名醫紛紛回應，頭暈與眩暈不同，如果眩暈時間過久，最好趕緊就醫確認健康狀況。知名耳鼻喉科醫師張益豪也表示，臨床經驗上比較少遇到打完疫苗暈眩的症狀，「吳先生的案例需要考慮是否有感染感冒，或者內耳發炎的問題。」

眩暈分兩種 天旋地轉恐為內耳問題

眩暈可依感覺分為「迴轉性眩暈」與「非迴轉性眩暈」，張益豪醫師說明，前者是指頭暈時，感覺自已與周圍都在旋轉，此時觀察病人眼睛，可以發現病人發生眼震，眼睛不停轉動，而這種暈眩通常比較劇烈，且合併有噁心與嘔吐的症狀，嚴重時甚至無法站立，「迴轉性眩暈」大部分是內耳出狀況所引起，但若小腦或是腦幹出問題，也會出現同樣的狀況。

「非迴轉性眩暈」則是指頭暈時，沒有明顯的天旋地轉，覺得環境搖搖晃晃或會感到身體搖搖晃晃，這種暈眩通常比迴轉性頭暈輕微，但是發作後可能會維持較長的時間，大部分是內科疾病居多、腦部血流不足、自律神經功能失調，或是有腦梗塞、腦出血等腦血管病變引起。

頭暈之外八症狀　建議立即送醫

引起眩暈的原因有很多，也可能是梅尼爾氏症、耳石脫落等，其中也有些疾病可能會導致生命危險，或需要緊急救治，張益豪醫師提醒，可以留意眩暈以外的幾個症狀，以判斷是否需要送醫急救：

1. 劇烈頭痛
2. 複視（編：看東西時有兩個影子的感覺）
3. 視野變狹窄 
4. 單側手腳發麻或無力
5. 單側手使不上力
6. 嘴巴四周發麻
7. 口齒不清、說話不清楚
8. 單側臉下垂歪斜

以上只要符合一項，建議立即送到急診就醫檢查，張益豪強調千萬不要心存僥倖，認為觀察一下，即早就醫才是日後完全康復的重要關鍵。

頭暈目眩好幾天　建議至耳鼻喉科檢查

張益豪醫師也提到，流感疫苗係由死病毒製成的不活化疫苗，不會因接種而感染流感。接種後可能會有注射部位疼痛、紅腫，少數人可能會有輕微反應，如發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心等，一般會在發生後1至2天內恢復。目前不良反應通報仍由疾管署把關，但若因為注射出現頭暈目眩好幾天的情況，應該不是疫苗造成，建議至耳鼻喉科檢查，確保健康。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/47992/

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