體重破百 59歲男「睡醒後中風」

陳男之妻感謝醫院快速救治，現在陳男恢復快速且願意管理健康，認真減重。(圖：光田綜合醫院提供)

台灣 59歲陳姓男子有天午覺醒來發現身體半側無力，他不以為意，直到妻子下班回家看他表情古怪，且想煮絲瓜刨到一半就放棄了，她擔心丈夫可能中風 ，送至大甲光田綜合醫院急診，被診斷為睡醒後中風，光田腦中風團隊緊急施以顱內動脈取栓術移除腦內血栓，同時進行血管整形術與顱內支架植入，救回陳男一命，在數日內症狀完全恢復。

光田綜合醫院醫療副院長暨神經放射診療科醫師嚴寶勝指出，缺血性中風黃金搶救時間愈早、預後愈好。如果在中風後三小時內送醫，醫師會立即給予靜脈血栓溶解劑治療，陳男這類型的患者是在睡覺起床後出現中風症狀，稱之為「睡醒後中風」，因為無法確定中風發生的時間是否在三小時內，所以不能注射靜脈血栓溶解劑，在沒有顱內動脈取栓的時代，醫療只能保守治療，現在透過顱內動脈取栓術積極治療取出血栓，大大降低病人失能的風險。

嚴寶勝說明，根據統計，在缺血性腦中風有1/5到1/3屬睡醒後中風，這些病人無法執行靜脈血栓溶解劑的情形下，顱內動脈取栓術給予患者新的治療曙光；而陳男就醫診斷為左側中大腦動脈阻塞，光田醫院腦中風團隊即時取出血栓後發現，患者腦血管狹窄超過70%，即使血栓取出，血管仍隨時都會有再次阻塞的風險，必須再施以腦血管整形術及顱內血管支架置放術，他術後恢復順利，已經出院返家，平安重回生活及職場。

陳男住院時主責照顧的神經內科醫師柯麗櫻提醒，血壓高、心臟病 、血糖高、血脂高、抽菸、高齡和肥胖等等都是引起腦中風的危險因素，腦中風不僅對個人性命造成威脅，也可能成為家庭傷痛，盼民眾重視且有效預防；陳妻說丈夫有三高問題，體重也破百，沒有好好控制，此前甚至認為自己不會這麼剛好得中風。