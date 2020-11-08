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高壓氧治療 腦傷昏迷1年甦醒

趙容萱
59歲黃姓婦人（左二）昏迷近一年，朱姓丈夫（左一）不放棄希望，終喚醒愛妻，並感謝台中醫院救治。(圖：衛福部台中醫院提供)
59歲黃姓婦人（左二）昏迷近一年，朱姓丈夫（左一）不放棄希望，終喚醒愛妻，並感謝台中醫院救治。(圖：衛福部台中醫院提供)

台灣59歲黃姓婦人去年因心律不整造成心臟驟停，經CPR救回一命，但因嚴重腦部缺氧損傷昏迷不醒，癱臥在病床上。朱姓丈夫不放棄希望，經歷近一年，最後轉到衛福部台中醫院護理之家接受治療，朱姓丈夫幾乎每天從豐原到市區陪愛妻，並陪愛妻做高壓氧、針灸、復健，如今愛妻已能扶著站立、回應簡單的字句。

台中醫院高壓氧中心主任黃敏旭說，改善腦損傷病人的運動和感覺功能需要較長的時間，透過腦傷跨團隊整合治療，包括復健治療、中醫調養針灸及高壓氧輔助治療，助患者重獲健康。黃姓女病患經過百次高壓氧後，現在恢復狀況良好，也持續復健。

黃婦的丈夫說，妻子因心律不整加上過度勞累昏厥，雖保住性命，卻昏迷癱瘓臥床，期間也轉了二家醫院，最後轉到台中醫院，從昏迷臥床、插管治療、、氣切、帶三管（導尿管、氣切管、鼻胃管），到接受高壓氧治療，現在可以扶著東西靠著自己的力量站立，很感謝醫療團隊的幫忙。

黃敏旭說明，高壓氧治療可幫助腦部血流的重建、血管新生和腦神經細胞修復，並經由抑制氧化壓力和發炎反應，可阻止腦損傷時缺氧和水腫惡性循環所造成進一步的傷害，藉由高壓氧治療可以增加循環血液中15倍的氧氣分壓及血漿氧氣輸送量，提供腦組織充足的氧氣，「喚醒」那些因缺氧而呈靜止停頓狀態的腦細胞，恢復其原有的功能。

黃敏旭指出，高壓氧治療運用在中風引起的腦水腫、腦傷後的復健輔助、一氧化碳中毒、二至三度的大面積燒燙傷、困難癒合或潰瘍傷口的照護等。應用腦神經系統的疾病包括腦中風（栓塞型及出血型）、腦外傷、急性心肺衰竭導致之腦缺氧、低血糖導致之腦缺氧、溺水、一氧化碳中毒，也同樣有相當好的成效。

59歲黃姓婦人昏迷近一年，朱姓丈夫不放棄希望，不離不棄，終喚醒愛妻。(圖：衛福部...
59歲黃姓婦人昏迷近一年，朱姓丈夫不放棄希望，不離不棄，終喚醒愛妻。(圖：衛福部台中醫院提供)
59歲黃姓婦人（左）昏迷近一年，朱姓丈夫（右）不放棄希望，終喚醒愛妻，並感謝台中...
59歲黃姓婦人（左）昏迷近一年，朱姓丈夫（右）不放棄希望，終喚醒愛妻，並感謝台中醫院救治。(圖：衛福部台中醫院提供)

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