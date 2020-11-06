我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

糖友三大控糖指標 糖化血色素應小於7

簡浩正

糖尿病患者逐年攀升。中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德表示，胰島素治療並不是在糖友病情變嚴重才使用，醫師會視患者身體狀況，來決定是否以胰島素治療。

杜思德說，糖友不是飯前血糖達標就是控制好，糖化血色素、飯前血糖、飯後血糖是糖友三大控糖指標，飯前血糖應在70至130 mg/dl，飯後血糖應小於180 mg/dl，而糖化血色素應小於7最為理想；另外，飯前與飯後血糖值差距應在60 mg/dl內，除了口服藥物外，胰島素及早介入也很重要，以便患者達成血糖控制目標。

台大雲林分院內科部主任、糖尿病衛教學會秘書長王治元表示，臨床上發現，使用胰島素的患者在糖化血色素的控制上會比口服藥物來的更好。

王治元提醒糖友觀察，若晚上沒再進食、也沒服藥情況下，血糖仍偏高，有可能是胰島素分泌量不夠，或是身體已對胰島素不敏感，導致血糖降不下來。若人體胰島素分泌不良，可從體外補充胰島素來調控，患者應與主治醫師討論。

台大醫院糖尿病友聯誼會的張會長也現身說法。他於40多歲時確診糖尿病，起初使用口服藥來降血糖，但改善情形不佳，後在醫師建議下接受胰島素注射治療，10多年來糖化血色素穩定，維持在小於7的正常值，且肝腎功能都正常，迄今未出現病發症。

糖尿病衛教學會理事、彰基衛教師王惠芳表示，日前也有針對為教師所做的胰島素使用認知調查顯示，超過5成衛教師認為台灣糖友施打胰島素時機仍過晚，且僅部分患者會漸進的調整胰島素施打劑量。可見糖友仍對施打針劑有恐懼感、甚至誤解會導致洗腎或截肢，其實太晚使用胰島素、導致無法良好控制血糖，才是併發症主因。患者應定期回診，與醫師、衛教師討論合適自己的控糖方式。

血糖 糖尿病 台灣

上一則

控糖之外 糖友要注意心腎病變

下一則

84歲美國翁慎選茹素食材 救回腎功能

延伸閱讀

糖尿病的預防和治療

糖尿病的預防和治療
紅藍卡新計畫 慢性病患省荷包

紅藍卡新計畫 慢性病患省荷包
在美華人糖尿病高發 如何防治？

在美華人糖尿病高發 如何防治？
甜食控女兒卻只吃一顆爆米花 老公教育奇招讓妻傻眼

甜食控女兒卻只吃一顆爆米花 老公教育奇招讓妻傻眼

熱門新聞

骨質疏鬆骨質示意圖 (取材自元氣周報)

駝背? 背部疼痛? 身高縮水? 這是骨質疏鬆徵兆!

2020-11-01 01:09
醫師鄭詠庭呼籲，尿失禁可以藥物或手術治療，術前與醫師討論治療的優缺點，乾爽下半生不是夢。台大醫院新竹分院提供

6旬婦咳嗽漏尿好尷尬 手術後改善尿失禁困擾

2020-11-01 10:05

感冒多吃9種超強維生素C食物

2020-11-04 02:00
正在抗癌的民眾，也千萬別輕忽營養補充的重要性。(本報資料照片)

營養不均衡 身體常發炎 小心癌症來敲門

2020-11-02 02:00
服用抗血小板、抗血凝劑等藥物者，勿自行使用魚油、銀杏等具活血功用產品，以免導致出血風險上升。圖為銀杏的果實。（本報資料照片）

保健食品別亂吃 魚油、銀杏、靈芝吃錯會傷身

2020-11-03 02:00
扁豆。（路透）

5種食物 消減腹部脂肪

2020-10-25 03:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱

大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱
法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州

要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州
喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票

喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票