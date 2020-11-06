控糖之外 糖友要注意心腎病變

糖尿病患者應做好個人血糖及共病控管。（本報資料照片）

別以為糖尿病 就是血糖 偏高，如果不注意，可能讓你全身病變。52歲王先生罹患第二型糖尿病5年，平常血糖控制還不錯，糖化血色素（HbA1c）在7以下，日前早上起床突覺胸悶、喘不過氣，急診檢查發現，心臟病變與腎臟損害。

台灣衛福部國健署署長王英偉表示，糖尿病合併症包括腎臟病、心臟病及視網膜病變，早期症狀並不明顯，就在不知不覺中危及糖友健康，需定期就醫及檢查，才能防範合併症發生。

中華民國糖尿病衛教學會針對境內近1.5萬名第二型糖尿病友進行篩檢普查，結果顯示，五成糖友血糖控制達標（糖化血色素HbA1c < 7），但近六成合併高血壓 、近四成合併出現蛋白尿，兩成三糖友同時合併高血壓與蛋白尿。

該項調查也發現，96.65%糖友合併至少一項的心腎病變風險因子，例如，高血壓、高血脂、抽菸、肥胖、出現蛋白尿或是家族有心血管或慢性腎臟病史。

糖尿病衛教學會理事長杜思德指出，以台灣為例，近年來糖友合併心、腎等共病人數逐年增長，慢性腎臟疾病如沒有及早阻緩惡化，最終必須面臨終身洗腎慘劇，台灣目前洗腎人口中就有46.1%合併糖尿病。

杜思德提醒，糖友們不僅要控糖管理，也要及時注意高血壓心腎病變症狀，定期檢測心腎風險因子，配合醫師給予的治療建議，積極照護。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，最新糖尿病標準醫療照護指引強調，糖尿病治療除注意控糖時，也要評估心腎病變風險，及時選擇具有心腎保護的藥物，並建議糖尿病患者定期接受心腎病變險因子檢測，及早做好更全面的心腎保護。

「控糖321」提醒糖尿病患者應做好個人血糖及共病控管，遵照醫囑守護自身健康。

•血糖監控3指標：監測飯前、飯後血糖、糖化血色素（HbA1c）

•腎臟功能2注意：監測微蛋白尿、檢測腎絲球過濾率（eGFR）

•心衰預防1定要：早期控制三高，預防心衰竭合併症。