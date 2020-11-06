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中晚期帕金森病友 斷電如木頭人 意識清楚卻無法動彈

李樹人
手在休息放鬆時出現顫抖，可能罹患帕金森氏症。（本報資料照片）
手在休息放鬆時出現顫抖，可能罹患帕金森氏症。（本報資料照片）

電影「冰雪奇緣」中艾莎公主用手一揮，施展法力，就能冰封一切，在現實生活中，中晚期帕金森氏症病友也常遭到冰封，體內藥物難以保持穩定，一旦沒了藥效，整個人像是被凍僵，場景有如「一二三木頭人」，四肢僵硬，患者尷尬萬分。

台灣帕金森之父、神經內科教授陸清松表示，帕金森氏症好發在50歲以上，因腦部組織黑質細胞數量下降，多巴胺濃度不足，以致引發肢體障礙，例如，靜止時，手卻不自主抖動，必須服用藥物補充多巴胺。

隨著病情惡化，藥物濃度無法維持穩定，若濃度太高，中晚期患者容易出現異動症，身體不自主顫動。藥物濃度過低，則會出現斷電現象，想動卻動不了，意識清醒，卻無法控制動作，身陷人間最悲慘的噩夢。

陸清松指出，傳統藥物一天需服用三至四次，每次藥效維持三至四小時，許多病友在接受傳統藥物治療五、六年後，若沒了藥效，會陷入「木頭人」窘境，就像是中了艾莎公主的魔法，頓時僵住，動彈不得。病人易在公共場所斷電，尤其是人車多的地方，就有病人走路突然「凍住」，變成木頭人，看到機車直衝而來，無法閃身，場面驚險。

「如何讓帕金森氏症患者腦中多巴胺濃度維持在穩定狀態，是重要治療目標。」陸清松說，建議藥物治療效果不佳時，可考慮植入腦部晶片，改善腦部不正常電波，搭配用藥，以減少斷電、異動症等頻率，不過，植入晶片費用昂貴。

陸清松強調，多巴胺是治療帕金森氏症最好的藥物，如能在血中維持穩定濃度，病友就能正常生活，甚至重返職場。國內引進新劑型藥物，短效、長效成分進入體，能夠減少藥效波動，讓電力不中斷，找回身體主控權。

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