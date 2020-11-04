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「與香港腳同行」 他每天穿膠鞋險送命

黃寅
台中市澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立指出，一名建築工人因為引發蜂窩性組織炎，且細菌容易侵入血液，進一步引起敗血症，差一點因而影響生命。（圖：台灣台中澄清醫院中港院區提供）
台中市澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立指出，一名建築工人因為引發蜂窩性組織炎，且細菌容易侵入血液，進一步引起敗血症，差一點因而影響生命。（圖：台灣台中澄清醫院中港院區提供）

台灣台中市澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立指出，足癬（香港腳）看起來好像不是嚴重的疾病，很多人都「與它同行」，但一名建築工人因為引發蜂窩性組織炎，且細菌容易侵入血液，進一步引起敗血症，差一點因而影響生命。

柯偉立說，這位45歲的建築工人，因工作關係經常穿著短筒膠鞋，即使膠鞋進了髒水也只好忍受，頂多利用工作空檔脫鞋沖沖水後，又穿回膠鞋繼續工作，剛開始在右腳趾的縫間出現白色的皮膚小小裂縫，以為是泡水造成皮膚發白，沒想到竟然演變成疼痛紅腫，實在難以忍受，只好向工地請假看皮膚科門診。

他說，事實上建築工人早已長期罹患香港腳未好好治療，加上天氣炎熱與腳部衛生不佳，香港腳進一步惡化，使得腳趾縫處的皮膚出現破損，讓細菌有可趁之機，侵入傷口造成蜂窩性組織炎。更嚴重的是，他的右鼠蹊部淋巴結已腫大疼痛，顯示細菌侵犯至淋巴組織，這樣的蜂窩性組織炎，如再延誤就醫，甚至可能引發敗血症而危及生命。

柯偉立說，蜂窩性組織炎是一種皮膚傷口的細菌感染，當細菌感染已經侵犯到皮膚皮下脂肪層，因為皮下脂肪本身的排列方式有點像蜂窩，所以這類的症狀又稱為蜂窩性組織炎。

他提醒，香港腳常見的症狀除了癢、足部脫皮、生出小水泡，由於皮屑會掉到沙發、床舖或洗澡間，很容易感染給家人。感染香港腳的人，即使治好了，也很容易復發。因為很容易再從環境中感染到黴菌，這也是香港腳被認為較頑強的原因，必須耐心接受藥物治療。值得注意的是如果香港腳出現小傷口，不處理任其惡化，是有可能引起其他細菌的感染，而引發嚴重的蜂窩性組織炎。

該建築工人的蜂窩性組織炎，在接受抗生素治療後順利治癒，其嚴重足癬也在口服抗黴菌藥物數周後明顯改善。柯主任提醒，尤其是血糖控制不佳的糖尿病患者，因免疫力不是很好，若有香港腳卻未好好治療，常因此併發蜂窩性組織炎，對於這個常見的疾病，仍不可不慎。

台中市澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立指出，一名建築工人因為引發蜂窩性組織炎，且...
台中市澄清醫院中港院區皮膚科主任柯偉立指出，一名建築工人因為引發蜂窩性組織炎，且細菌容易侵入血液，進一步引起敗血症，差一點因而影響生命。（圖：台灣台中澄清醫院中港院區提供）

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