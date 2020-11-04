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治療矯正並行 避免嵌甲症復發

王燕華
俗稱「凍甲」的嵌甲症，症狀嚴重時會讓患者感到椎心之痛。（圖：台灣花蓮慈濟醫院提供）
俗稱「凍甲」的嵌甲症，症狀嚴重時會讓患者感到椎心之痛。（圖：台灣花蓮慈濟醫院提供）

俗稱「凍甲」的嵌甲症，不但影響患者生活品質，若症狀嚴重，小小一片指甲刺進肉，足讓人感到椎心之痛。皮膚科醫師表示，目前有侵入性、非侵入性和指甲矯正等治療嵌甲症方式，但正確指甲修剪方式、選擇適合鞋子，才能避免一再復發。

台灣花蓮慈濟醫院皮膚科醫師陳威宇近日治療一名女性患者，六、七年前開始走路覺得腳趾有點痛，兩個月前指甲邊緣突腫脹發紅，服用消炎止痛藥物也沒改善。陳威宇發現是指甲變形刺進肉裡，經指甲矯正後已經改善。

陳威宇說，所有指甲都可能變形，最常見的就是腳大拇趾。若只有單一指甲變形，通常是外力因素造成，可能是鞋子不合腳、走路姿勢不對或經常性碰撞導致；但如果多個指甲變形，就可能是系統性疾病引起，如營養素缺乏或藥物副作用，連灰指甲、乾癬都是可能原因。

陳表示，傳統治療嵌甲症方式，是透過手術拔除變形指甲，加上甲床矯正，不過即使如此，仍有超過五成復發機率；若採指甲矯正，矯正六個月，一年約只有一成復發率，且矯正前幾天疼痛就會有明顯改善。

醫師指出，最重要還是正確指甲保養。修剪指甲時，切記要平平地修剪，不要往側邊指縫修剪；避免穿著太鬆、太緊或是尖頭鞋，才不會反覆擠壓碰撞，而且要有良好的固定性和支撐性，這些都可降低凍甲復發機率。

台灣

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