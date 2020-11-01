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預防骨質疏鬆 光補鈣不補維生素D 效果不好

記者陳斯穎
維生素D來源 (取材自元氣周報)
維生素D來源 (取材自元氣周報)

●多數人會利用高鈣飲食預防骨鬆，台灣的中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師劉俊良提醒，維生素D會影響鈣的吸收利用，如果只補鈣不補維生素D，效果通常不好，所以務必要兩者都補充。

選鈣片 排除不適合自己的

常見高鈣食物如牛奶、乳酪、小魚干、黑芝麻、深綠色蔬菜、豆干等。劉俊良指出，民眾缺乏維生素D的狀況其實比缺鈣更常見，維生素D一天建議量是800IU、也就是20微克，補充維生素D的方式包括：曬太陽，從魚類、牛奶、蛋等食物中攝取。

天然食物含鈣量 (取材自元氣周報)
天然食物含鈣量 (取材自元氣周報)

不少民眾除了利用食物補鈣，也會吃鈣片，市售鈣片種類非常多，各有優缺點，沒有絕對好壞。劉俊良建議把握兩大原則，先排除「不適合」自己的，例如有吃胃藥者，服用碳酸鈣吸收較差；再來是能夠吃得習慣最重要，無法持續定期服用，再好再貴也沒用。

吃鈣片 注意鈣含量夠不夠

雖然坊間有很多鈣片都有加維生素D，但常見維生素D的含量不夠多，所以要注意成分標示，如果複方無法補足一天800IU的維生素D，建議另外再加上單方的維生素D來補充。

劉俊良說，市面上的鈣片依據成分約有四種，分別是碳酸鈣、磷酸鈣、檸檬酸鈣及胺基酸螯合鈣，鈣含量依序為40%、38%、21%及15%，而吸收率則是胺基酸螯合鈣最好、達80%，檸檬酸鈣吸收率為35%，碳酸鈣、磷酸鈣皆為20%。

其中，碳酸鈣為市面最常見、劑型選擇多，但缺點為易造成脹氣，服用胃藥（制酸劑）者吸收差；磷酸鈣、檸檬酸鈣較無腸胃副作用，但磷酸鈣腎衰竭患者禁用，檸檬酸鈣的鈣含量低；而胺基酸螯合鈣雖吸收率高，但同樣鈣含量低，且價位較高。

怎麼吃 飯後服用吸收較佳

劉俊良也指出，由於劑型不同，鈣含量也會不一樣，要注意鈣片包裝上寫的成分標示，看上面寫的是整個鈣片的重量，還是單純鈣的含量，如1000毫克的碳酸鈣，裡面其實只含有400毫克左右的元素鈣。

常見鈣片種類與優缺點 資料來源╱中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師劉俊良 (取材...
常見鈣片種類與優缺點 資料來源╱中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師劉俊良 (取材自元氣周報)

至於吃鈣片要一次吃，還是分次吃？或是跟食物一起吃？劉俊良說，一次食用的元素量建議在500毫克以下，過量也難以吸收，所以一天的量建議分為二到三次吃。

一天建議元素鈣的攝取量是1000至1200毫克，過量可能導致結石、便祕、甚至心血管問題，所以並不是愈多愈好。

而一般來說，鈣片是在飯後服用吸收較佳，但有些特殊的劑型會建議在空腹或睡前服用，所以還是要參考其說明。另外，天然或合成鈣，在作用上並沒有差別，純粹依個人喜好而決定即可。

咖啡? 鈣足夠就影響不大

劉俊良也提醒，酗酒以及攝取過多的鹽分，會造成鈣由尿排出體外而流失。至於喝咖啡是否會影響鈣的吸收率？劉俊良則說，咖啡雖然會降低鈣質的吸收和運用，但是只要能夠補充足夠的鈣質，其影響並不會很大，所以不必為此戒咖啡。正常成人每天攝取咖啡因在300毫克以內，相當於4杯150毫升咖啡，是可以接受的範圍。

常見鈣片種類與優缺點 資料來源╱中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師劉俊良 (取材...
常見鈣片種類與優缺點 資料來源╱中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師劉俊良 (取材自元氣周報)
天然食物含鈣量 (取材自元氣周報)
天然食物含鈣量 (取材自元氣周報)

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