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散步、快走、爬山…這些運動 適合骨質疏鬆者

記者張睿廷
爬山有助骨質健康。(本報資料照片)
爬山有助骨質健康。(本報資料照片)

●鈣質是骨骼維持健康最重要的元素，缺鈣的人骨骼會變得脆弱，加上骨質疏鬆不易察覺，許多人都是骨折、受傷後才發現自己罹患骨質疏鬆症。

但由於民眾對病症、鈣質攝取的了解不足，常產生許多誤解。像許多人以為平常攝取高鈣飲食就不會骨質疏鬆、吃鈣片可能造成泌尿道結石、怕骨折乾脆避免運動、葡萄糖胺補充品可以解決缺鈣問題等，這些其實都是錯誤觀念。

迷思1 高鈣飲食就不容易骨鬆

許多人認為只要攝取高鈣飲食，像是從小就天天喝牛奶、常吃小魚乾等高鈣食品，就不會骨質疏鬆。但台灣土城醫院骨科主任陳文鈐表示，其實骨質疏鬆症是一種多因子疾病，並不單只有缺鈣會造成。陳文鈐表示，骨質疏鬆症主要有原發性與續發性兩類：

1.原發性骨質疏鬆症

停經後骨質疏鬆症：通常發生在51至75歲女性，因為停經，缺乏女性雌激素，導致蝕骨細胞增加，最後骨量流失，容易造成椎體壓迫性骨折以及遠端橈骨骨折。

老年型骨質疏鬆症：隨著年齡增加，維生素D合成下降，使腸胃鈣吸收能力下降，血鈣偏低導致副甲狀腺分泌增加，使破骨細胞活性增加，造骨細胞數目漸少，是自然老化的過程。

2.續發性骨質疏鬆症

若患者長時間服用大量類固醇藥物，或患有內分泌疾病包括副甲狀腺亢進、副甲狀腺亢進、生殖腺官能不足以及糖尿病，都有可能造成。這幾種問題不是攝取高鈣飲食便可解決，建議就醫，對症下藥。

迷思2 多吃鈣片致泌尿道結石

有人以為吃鈣片可能造成泌尿道結石，陳文鈐解釋，其實泌尿道結石主因是食物中的草酸、磷酸被吸收進體內，與身體中的鈣結合為草酸鈣、磷酸鈣，接著被過濾到尿液中，才會在尿道形成結石。但攝取鈣片時，草酸、磷酸在腸胃中就會與鈣片結合，經由腸胃道從大便排出，所以攝取鈣片反而會減少泌尿道結石的可能。

迷思3 缺鈣可吃葡萄糖胺補充

葡萄糖胺其實是針對退化性膝關節的治療藥物，本身不含鈣質，但市面上有些含葡萄糖胺保健食品名稱會讓人誤以為能保護骨頭、增加體內鈣質。甚至有業者聲稱該產品能減少骨質疏鬆問題，但醫界對此說法始終存疑，多年來的研究也未顯示葡萄糖胺有此效果。若要補充鈣質，醫師建議還是以鈣片加維他命D，較有顯著效果。

迷思4 骨折多吃高鈣不需服藥

許多民眾發現自己有骨質疏鬆時，會認為只要自行補充高鈣食品、鈣片、維生素就好。但陳文鈐說，其實有些嚴重骨鬆患者，已經發生脊椎壓迫性骨折、髖關節骨折、手腕骨折等與骨質疏鬆高度相關的問題。這類患者光補充鈣質已來不及強化骨質，須使用特定的骨鬆藥物才能快速減少再次骨折的機率，因此需要由專業醫師診斷治療。

迷思5 骨鬆最好休息不要運動

發現自己骨質疏鬆後，有些人擔心動作太大會發生骨折意外，便不運動，但這是完全錯誤的觀念。根據沃爾夫定律，只要持續運動，骨頭就會長得比較好，而65歲以上長者骨頭雖然無法再生長，卻能透過運動維持骨骼健康，減緩骨質流失問題。

醫師建議，若膝蓋狀況良好者，可以多爬山、曬太陽；膝蓋不好的人，可以用快走、散步的方式減少骨質疏鬆的速度。但並不是所有運動都能減緩骨質疏鬆，像是游泳、騎車、划船，這些運動因為骨頭沒有承受重量訓練，所以對減緩骨質流失效果較差。

減緩骨質流失的運動。(取材自元氣周報)
減緩骨質流失的運動。(取材自元氣周報)
只吃鈣片不能預防骨質疏鬆。(本報資料照片)
只吃鈣片不能預防骨質疏鬆。(本報資料照片)

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