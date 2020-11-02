卵巢癌易復發 標靶藥物有助延緩

卵巢癌初期僅會有類似腸胃道症狀，如腹脹、腹痛等，常讓女性忽略。（本報資料照片）

卵巢癌為「最棘手的婦癌」，由於初期症狀不明顯，因此難以早期發現，部分患者確診時已是晚期，且治療後復發率高。患者經歷手術搭配化療後約有七成會在三年內復發，之後深陷不斷治療與復發的循環中。如何延緩疾病復發是醫療上一大課題。

近年癌症 治療走向精準醫療，目前已有針對BRCA基因突變的卵巢癌患者研發出標靶藥物，延緩復發時間從5.5個月延長至19個月，整體存活率也從35個月延長至51個月。

•一年半後面臨疾病復發

中華民國婦癌醫學會秘書長暨三軍總醫院婦產部部主任張正昌表示，卵巢癌初期僅會有類似腸胃道症狀，如腹脹、腹痛等，常讓女性忽略，當腹脹、腹痛嚴重到影響生活並長期存在，意外發現到的卵巢癌幾乎都是晚期。

張正昌表示，等到卵巢癌蔓延腹腔產生腹水或遠端轉移，通常都已是第三、四期，這類患者在臨床上幾乎是超過一半以上。卵巢癌標準治療以手術為主，先透過手術減少腫瘤體積，再做化療，結束療程後，大約有一年半的時間享有不錯的生活品質，但一年半過後，通常會面臨到疾病的復發。

•癌症治療走向精準化

張正昌表示，治療後礙於體內已產生抗藥性，距離下一次復發的時間會隨著復發次數增加而縮短；三軍總醫院婦產部婦癌科主任王毓淇表示，多數患者復發到第三次時，生命亦即將走向終點。

卵巢癌的治療，臨床上要克服的就是「延長復發時間」，讓卵巢癌成為慢性疾病。

近年癌症治療走向精準化，是指透過基因檢測 ，了解患者體內是否具有特定基因的突變，以致後續的治療上「投其所好」。

•PARP抑制劑治療成效佳

王毓淇表示，卵巢癌的治療方式，除了手術、化療與血管新生抑制劑外，還有近年上市的口服PARP抑制劑。PARP抑制劑透過抑制癌細胞 的修復路徑以延緩疾病的復發，提升患者的生活品質，且具有BRCA基因突變的患者治療成效更佳。

王毓淇說明，根據國際臨床研究顯示，接受過手術及化療的患者，且有BRCA基因突變，使用口服PARP抑制劑治療，連續追蹤三年，高達六成疾病未復發，相對於服用安慰劑僅兩成患者未復發，顯示效果極佳；張正昌表示，現在無論是接受第一線治療或是復發後的卵巢癌，完成標準治療流程後，再使用標靶藥物以延緩復發來「維持戰果」已成為主流觀念。

•年度健檢做陰道超音波

張正昌呼籲，女性面對卵巢癌，必須要有「預防」的觀念。建議年度健檢時，可以做陰道超音波，尤其是家族有乳癌或是卵巢癌病史的民眾更應定期檢查，若能早期發現，可以透過手術達到極佳的治療效果。