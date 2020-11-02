營養不均衡 身體常發炎 小心癌症來敲門

正在抗癌的民眾，也千萬別輕忽營養補充的重要性。(本報資料照片)

長期忽視身體的發炎警訊，小心癌症 來敲門。醫師指出，發炎與癌化的機轉路徑相通，以發炎性腸道疾病（IBD）為例，有研究證實腸道黏膜終年處於「爛爛的」狀態，轉為大腸癌的風險比一般人高逾六成。想降低發炎機會，專家認為從飲食改變著手相對容易，找回均衡營養，就有機會遠離癌症。

•腸道長期發炎 恐刺激細胞癌化

台灣台中榮總大腸直腸外科主任蔣鋒帆說，發炎與癌化的機轉具共通路徑，所以長期發炎很可能刺激細胞癌化。以大腸直腸癌為例，致癌主要風險因子除了家族史及不良生活型態以外，另有一群發炎性腸道疾病的患者，若發病八到十年都沒好的治療，也可能癌變。

發炎性腸道疾病包含潰瘍性大腸炎及克隆氏症。蔣鋒帆說，前者為大腸與直腸紅腫發炎，後者則是從口腔開始，整個腸胃道至肛門口都潰瀾，均可能躲藏癌症。丹麥研究發現，發炎性腸道疾病轉化大腸直腸癌的風險比一般人多66%。

•糞便潛血+大腸鏡 定期檢查

「發炎性腸道疾病最知名的病人，就是最近剛因病辭職的日本前首相安倍晉三。」蔣鋒帆說，目前發炎性腸道疾病有不錯的藥物可好好控制、降低發炎，只要好好治療，有助提升生活品質並且免於癌化的威脅。

想要免於大腸癌的威脅，蔣鋒帆強調要定期檢查，50歲至70歲者應每兩年做一次糞便潛血檢查，若有家族史則提前至40歲。大腸鏡檢查可每三到五年做一次，雖然大腸鏡做起來不舒服，「但可提供完美診斷，是值得做的檢查。」

•「心、動、吃、睡、靈」 多吃原形食物

該如何降低身體發炎的機會，以防癌抗癌呢？台北醫學大學公共衛生學系教授韓柏檉以自身的抗癌經驗，分享他專屬的健康五字訣「心、動、吃、睡、靈」，也就是保持愉悅心、適量運動、均衡飲食、優質睡眠、和安頓靈魂。

「堅守五字訣不只是要做，還要做得久。」韓柏檉舉例，對現代人而言，每天均衡補充人體五大營養素並不容易，包括醣類、蛋白質、脂肪、礦物質、及維生素。所以他建議「加減吃」，也就是精緻食物吃少一點，原形食物吃多一點。

攝取原形食物的方式，韓柏檉建議可以打「蔬果汁」，把蔬菜、水果、穀類、堅果類統統丟進果汁機攪打。他認為，一杯飲品就能把好東西都吃進肚，所以他每天早餐必喝一杯蔬果汁。「吃好東西，舌頭味覺就會改變，接著就會愈吃愈健康。」

若是正在抗癌的民眾，也千萬別輕忽營養補充的重要性。滄洲教育 基金會健康顧問副理林楷雄說，癌症病人有「早飽」現象，不太想吃東西，但營養素不足除了免疫力 降低，也會出現癌因性疲憊。因此，應比平時多20%的熱量攝取。

•補充關鍵營養素 增強免疫力

林楷雄表示，臨床證實維生素B12和葉酸能促進紅血球合成，維生素D則能維持免疫系統的均衡並促進癌細胞死亡，高蛋白則能增強免疫力，輔助癌症化放療更順利。

如何補充上述營養素？林楷雄說，最好的方式是吃原形食物，萬不得已要使用營養補充品，建議選擇使用天然型態營養素的補充品較佳，比較容易被身體吸收利用。但他提醒，使用前都應與醫師討論，避免與化療藥物衝突。

滄洲教育基金會執行長林宜琳說，該會去年成立「癌知識」網站，從預防照顧到治療調養，全方位提供「引經據典」的正確癌知識。今年爆發新冠肺炎疫情，讓更多人願意關注健康，歡迎上癌知識網站學習如何活得更快樂健康。